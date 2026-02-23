PIPER RASKRINKAO MILOŠA JOVANOVIĆA: Dok je DSS vladao, Srbija gubila!

Sećanje na vlast koja je pustila Kurtija i otvorila vrata saradnji sa NATO

Kaže juče Miloš Jovanović, predsednik DSS-a na glavnom odboru stranke, da će vlast neminovno izgubiti naredne izbore - započinje analitičar Uroš Piper.

- Ima ona poslovica koja kaže šta je babi milo, u ovom slučaju šta je vračarskoj babi milo, to je se i snilo. Ali da mi vidimo šta se neminovno dogodilo dok je Miloš Jovanović bio vlast i DSS bio vlast u ovoj zemlji. 2001. godine je Vojislav Koštunica potpisao odluku da pusti na slobodu Aljbina Kurtija i 1700 albanskih zlikovaca, bez suda. Znači to nijedan srpski sud nije odlučio da oni budu pušteni, nego je Vojislav Koštunica kao predsednik savezne države doneo samoinicijativno takvu odluku - ističe on.