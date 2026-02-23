Šolakov tabloid Vijesti kao stari gramofon: Za sve je opet kriv Vučić!

U javnom prostoru Crne Gore već duže traje obrazac u kojem se gotovo svaka regionalna tema završava istom tezom – kriv je Aleksandar Vučić. U tom narativu posebno prednjače Vijesti, medij koji deluje u okviru sistema Dragana Šolaka i koji sve češće političke teme tretira tabloidno, uz unapred postavljen zaključak.

Najnoviji primer je polemika o modelu proširenja Evropske unije u kojem bi pojedine države regiona mogle dobiti članstvo bez punog prava glasa. O toj ideji su javno govorili regionalni lideri, uključujući Edija Ramu i premijera Severne Makedonije Hristijana Mickoskog. Reč je o konceptu koji postoji u evropskim političkim krugovima godinama i koji prevazilazi dnevnu politiku bilo koje pojedinačne države.

Međutim, Vijesti su i ovu temu pretvorile u još jednu priču o Srbiji i Vučiću. Umesto rasprave o realnim izazovima evropskih integracija, modelima proširenja i poziciji Crne Gore, fokus se pomera na standardnu političku matricu u kojoj je Beograd dežurni krivac.

Takav pristup zamenjuje analizu kampanjom. Javnost ostaje bez odgovora šta konkretno znači eventualno članstvo bez prava glasa, kakve bi posledice imalo po suverenitet država regiona i da li je to model koji Crna Gora treba da prihvati. Umesto tih pitanja, dobija se personalizovana politička priča.

Stalno insistiranje na spoljnim krivcima istovremeno potiskuje razgovor o unutrašnjim problemima – reformama koje kasne, institucijama koje ne funkcionišu i političkim odlukama koje nose direktne posledice po građane. Kada je narativ unapred postavljen, odgovornost se lako prebacuje van granica države.

Evropski put regiona ne zavisi od naslovnih konstrukcija niti od političkih etiketa, već od konkretnih rezultata. Pretvaranje svake teme u sukob sa Srbijom ne približava Crnu Goru Evropskoj uniji, već zamagljuje suštinu procesa.

Zato se nameće pitanje: da li javnost dobija ozbiljnu raspravu o evropskoj budućnosti ili politički okvir u kojem je zaključak uvek isti. Jer kada je krivac unapred određen – onda više nema analize, već samo narativa koji se ponavlja.