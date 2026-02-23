BLOKADERI BAŠ MRZE SVOJ NAROD: Srbi nisu hrabar narod, izmenio im se gen! (VIDEO)

Vladimir Prijović - blokader, predsednik Advokatske komore Beograda, jasno je pokazao koliko mrzi svoj narod.

- Ljudi su generalno strašljivi i uplašeni i mi generalno nismo hrabar narod. Možda smo nekad bili ali mi to nažalost više nismo, mi smo izmenili i naše gene!" - istakao je Prijović.