AKTUELNO

Politika

BLOKADERI BAŠ MRZE SVOJ NAROD: Srbi nisu hrabar narod, izmenio im se gen! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vladimir Prijović - blokader, predsednik Advokatske komore Beograda, jasno je pokazao koliko mrzi svoj narod.

- Ljudi su generalno strašljivi i uplašeni i mi generalno nismo hrabar narod. Možda smo nekad bili ali mi to nažalost više nismo, mi smo izmenili i naše gene!" - istakao je Prijović.

#Mržnja

#Vladimir Prijović - blokader

#blokaderi

#predsednik Advokatske komore Beograda

POVEZANE VESTI

Politika

Hrvati bi mu pozavideli: Stupar ponovo pokazao koliko mrzi srpski narod

Politika

PREDSEDNIK BEOGRADSKE ADVOKATSKE KOMORE NE SME DA PITA NENADIĆA ZAŠTO ŠTITI UBICE SVOG KOLEGE OGNJANOVIĆA?

Politika

MRDIĆ: ZAŠTO ADVOKAT PRIJOVIĆ NE PITA DANAS NENADIĆA ZAŠTO SKRIVA UBICE NJEGOVOG KOLEGE ADVOKATA MIŠE OGNJANOVIĆA?

Politika

'SRBIJA VOLI SVOJ NAROD I UVEK MOGU DA RAČUNAJU NA SVOJU MATICU! Vučić poslao snažnu poruku Srbima u regionu: Pripadamo istom narodu! (VIDEO)

Politika

Srbi nisu vazalan narod i nikad neće birati vazale! Vučićeva moćna poruka: Sve se videlo u UN!

Politika

Vesić: Za razliku od drugih političara, Vučić se ne boji da ode među svoj narod