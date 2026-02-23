Srpska lista osudila ponovljenu presudu Dušku Arsiću

Srpska lista najoštrije je osudila današnju odluku Osnovnog suda u Prištini, kojom je Duško Arsić iz Matičana u okolini Prištine ponovo osuđen na 13 godina zatvora pod optužbama za navodne ratne zločine iz 1999. godine, iako je istu takvu presudu Apelacioni sud već jednom poništio i vratio na ponovno odlučivanje.

„Ova presuda sudskog veća, sastavljenog isključivo od sudija albanske nacionalnosti, predstavlja još jedan pokazatelj duboke nefer i etnički motivisane prakse pravosuđa u institucijama u Prištini, koje sistemski imaju problem sa objektivnim i pravednim postupanjem prema Srbima na Kosovu i Metohiji, a posebno prema Srbima poput Arsića koji nije hteo da proda svoju imovinu", navodi se u saopštenju.

Srpska lista ocenjuje da nijednog trenutka nije došlo do nepobitnog utvrđivanja Arsićeve krivice.

„Ni u jednom trenutku tokom ovog dugotrajnog procesa, od kada je Arsić uhapšen u septembru 2021. godine na administrativnom prelazu Jarinje i od kada boravi u pritvoru u Podujevu, nije došlo do pouzdanog utvrđivanja činjenica koje bi dokazale njegovu krivicu. Postojećе svedočenja i odbrana jasno ukazuju na to da nema direktnih i nepobitnih dokaza koji povezuju gospodina Arsića sa konkretnim radnjama koje mu se stavljaju na teret“, ističe se u saopštenju.

Srpska lista smatra da se na ovaj način nastavlja dug niz presuda u kojima se saučesništvo u zločinima generalizuje, umesto da se za svaku pojedinačnu radnju i dokaz utvrdi odgovornost pojedinaca. Prema oceni Srpske liste, to ne samo da potkopava pravnu sigurnost i poverenje u pravosudni sistem, već doprinosi daljem osećaju straha, nejednakosti i diskriminacije Srba.

„Zbog toga, zahtevamo poštovanje procesnih i materijalnih prava osumnjičenih i optuženih bez obzira na nacionalnu pripadnost, zalažemo se za nepristrasno, pravično i transparentno pravosuđe za sve zajednice na Kosovu i Metohiji, jer politizacija pravde samo podstiče nove tenzije u našem društvu. Očekujemo da će svaka dalja žalba i pravni lekovi koji su predviđeni zakonom biti uvaženi od strane nadležnih instanci, a da će međunarodna zajednica imati obavezu da, u skladu sa principima pravde i vladavine prava, pažljivo prati i kritički ocenjuje svaki segment procesa koji može imati ozbiljne posledice po položaj srpske zajednice“, zaključuje se u saopštenju Srpske liste povodom današnje presude Dušku Arsiću.

