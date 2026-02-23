Palo priznanje: Oglasio se potpredsednik Visokog saveta sudstva

Potpredsednik Visokog saveta sudstva, prof. dr Nikola Bodiroga, priznao je crno na belo u kakvom je stanju srpsko pravosuđe. On je, naime, istakao kako se ono nikada nije oporavilo od katastrofalne reforme pravosuđa iz 2009. godine.

- Najpre da podsetim sve prisutne da se srpsko pravosuđe nikada nije oporavilo od 2009. kao i od katastrofalne mreže sudova, pre svega, koja je uspostavljena te godine - poručio je Bodiroga.

On je potom istakao kako je o tome već bilo reči i 2013. godine.

- Zakonodavac je tada pokušao da popravi to stanje i u tome je delimično uspeo kada su u Beogradu formirana tri osnovna suda - naglasio je Nikola Bodiroga.

