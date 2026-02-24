KRAJ MUKAMA S VODOM POSLE 60 GODINA! Ministar Glišić potvrdio sjajne vesti za Ljig: Mreža bila starija od mene, a gubici ogromni! Stiže prvo leto bez problema

Prva faza rekonstrukcije vodovodne mreže u Ljigu je završena, čime je započeto rešavanje dugogodišnjeg problema sa snabdevanjem vodom u ovoj opštini.

Vodovod sa koga se Ljižani snabdevaju izgrađen je još 1968. godine, a dotrajala mreža godinama je stvarala velike gubitke i nestabilan pritisak. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je nekoliko domaćinstava i uverio se da su pritisak i kvalitet vode sada zadovoljavajući.

- Ovo je investicija od ogromnog značaja za sve meštane. Vodovodna mreža bila je stara skoro šest decenija, starija od mene. To je pravilo ogromne probleme u svakodnevnom funkcionisanju, ali sada je tim mukama došao kraj. Leto koje dolazi biće prvo nakon mnogo, mnogo godina koje će biti dočekano bez problema sa vodosnabdevanjem, rekao je za RINU Glišić.

Za rekonstrukciju vodovodne mreže, koja je predstavljala jedan od gorućih infrastrukturnih problema opštine, država je izdvojila 30 miliona 360 hiljada dinara za prvu fazu radova. Predviđene su još dve faze tokom kojih će mreža biti dodatno rekonstruisana i proširena.

U ovoj etapi izvršena je zamena azbestnih cevi, a dosadašnji gubici na mreži iznosili su čak 70 odsto. To znači da je svega 30 odsto vode iz fabrike vode stizalo do krajnjih korisnika.

Završetkom kompletne rekonstrukcije očekuje se stabilno i uredno snabdevanje za oko 4.000 korisnika u opštini Ljig, uz značajno smanjenje gubitaka u sistemu.

Autor: D.Bošković