AKTUELNO

Politika

'REČ JE O LJUDIMA KOJI BI DA KOLJU DECU, IMAMO DOKAZE' Vučić o hapšenju osumnjičenih za planiranje njegovog atentata

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je danas, odgovarajući na pitanje novinara o hapšenju osumnjičenih za planiranje njegovog ubistva, da nije ulazio u detalje i da ne zna o kojim je licima reč, ali da zna odakle su i koliko imaju godina.

- Kako bi trebalo da mi tuku dete da crkne, do toga da ga kolju. Reč je o ljudima koji bi da kolju nečiju decu. Imamo snimljeno kao dokazni materijal. Raznih ljudi ima. Šta da radite? Kada bih vam rekao razlog, ne biste mi verovali. Zasnovano je na lažima koje su negde mogli da pročitaju - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ O SVAĐAMA MEĐU BLOKADERIMA: Nisam radostan, na strani sam mladih ljudi - stari su hteli da ih iskoriste da dođu na vlast

Politika

VUČIĆ OBJASNIO ŠTA SE DEŠAVA NA 'N1' I 'NOVOJ S': Posvađali su se partneri unutar grupacije oko para

Politika

'REČ JE O LJUDIMA KOJI BI DA KOLJU NEČIJU DECU' Vučić o hapšenju zbog planiranja ubistva predsednika i njegove porodice

Politika

VUČIĆ O PROCESU PROTIV SELAKOVIĆA: Niko nema pojma za šta je optužen, pravili su taj slučaj želeći da optuže mene

Politika

VUČIĆ OTKRIO KAKO JE OTET MADURO: Napad je bio ozbiljniji nego što sam mislio

Politika

'SADA ZNAM SVE DETALJE O OPERACIJI U VENECUELI' Vučić: Mi iz svega izvlačimo zaključke, gledamo da zaštitimo zemlju od potencijalnog agresora