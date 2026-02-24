Šizofrene poruke! Ponoševac o nerealnim ambicijama blokadera: Nema ništa od 126 poslanika

U gostovanju na tajkunskoj televiziji N1, ponoševac Igor Avžner nije ostavio ni trunku dileme o stanju opozicionih snaga i ambicijama tzv. studentskog pokreta pred predstojeće izbore.

Tokom gostovanja na tajkunskoj televiziji N1, ponoševac Igor Avžner je kategorično istakao da opozicija praktično priznaje da do sada nije uradila ništa konkretno, uprkos tome što je na izborima 2023. osvojila respektabilan broj glasova.

Posebno oštar bio je komentar o tzv. studentskom pokretu koji je, prema njegovim rečima, preuveličao svoje realne mogućnosti.

Avžner je poručio da studenti neće moći da osvoje 126 poslaničkih mesta u Skupštini Srbije, odnosno apsolutnu većinu koja bi im omogućila neposrednu vlast.

Takav scenario, smatra on, nije realan bez šire koalicije i podrške drugih političkih aktera.

- Oni su kontradiktorni i često šalju šizofrene poruke. Ne mogu da očekuju da postanu dominantna sila ako nemaju jedinstvenu strategiju i komunikaciju - poručio je Avžner, ukazujući da se studentske grupe na različitim univerzitetima od Beograda preko Novog Sada, Niša do Kragujevca ne mogu nazivati "jedinstvenim pokretom" ako ne postoje jasno usaglašene poruke i ciljevi.

Ove njegove ocene dolaze u trenutku kada u javnosti traje šira debata o ulozi studenata u političkom životu Srbije i mogućnosti njihovog prelaska iz protesta i blokada u politički organizovan pokret sa ambicijama na izborima - krucijalnoj temi koja je upečatljivo obeležila političku scenu u poslednjih godinu dana.