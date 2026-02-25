Ministarka Đedović u SAD potpisala zajedničku izjavu o sigurnom snabdevanju gasom u Evropi

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović učestvovala je u utorak na Transatlantskom samitu o gasnoj bezbednosti u Vašingtonu, u okviru kojeg je potpisala zajedničku izjavu kojom se zemlje potpisnice slažu da će raditi na unapređenju otpornosti tržišta prirodnog gasa i obezbeđivanju sigurnog i pristupačnog snabdevanja prirodnim gasom u istočnoj i centralnoj Evropi.

Đedović Handanović je istakla da je Srbija podržala inicijativu SAD-a kojom se teži jačanju otpornosti tržišta prirodnog gasa i postizanju regionalnog cilja sigurnosti snabdevanja gasom, kao i da se u okviru Partnerstva za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC) razvijaju i jačaju odnosi Evrope i SAD-a u energetskom sektoru.

"Zajedničkom izjavom smo se usaglasili da radimo na obezbeđivanju sigurnog i pristupačnog snabdevanja prirodnim gasom, koristeći postojeću infrastrukturu i po potrebi gradeći novu, kako bi se povećale isporuke gasa i postigli regionalni energetski ciljevi. Razgovarali smo o merama koje možemo da preduzmemo da bi snabdevanje gasom bilo pouzdano poput harmonizacije berzi gasa, investicija, izgradnje nove gasne infrastrukture i dugoročne stabilnosti trgovine prirodnim gasom. Ovo ne znači potpuno okretanje samo jednom snabdevaču, već podizanje energetske bezbednosti”, rekla je ministarka.

Podsetila je da se tokom krize sa cenama i snabdevanjem gasom, koja je pogodila Evropu zbog rata u Ukrajini, Srbija bila redovno snabdevena uz povoljne cene ovog energenta, kao i da se radi na diversifikaciji izvora i ruta snabdevanja gasom da bi se stvorili alternativni pravci u slučaju poremećaja.

"Izgradnjom gasnih interkonekcija prema Severnoj Makedoniji i Rumuniji u naredne dve godine, uz postojeću gasnu interkoneciju Srbija-Bugraska, imaćemo kapacitet za prenos oko četiri milijarde kubika gasa godišnje. Ovom infrastrukturom dobijamo pristup novim tržištima gasa, kao i novim izvorima i dobijamo nove rute snabdevanja", rekla je Đedović Handanović.

Kako je navela, zajedničku izjavu su potpisali i naši susedi Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

"Dogovorili smo da se redovno konsultujemo kako bismo postigli ciljeve i obezbedili alternative u slučaju novih poremećaja ili neizvesnosti", zaključila je Đedović Handanović, saopštilo je sinoć ministarstvo.

Transatlantski samit o gasnoj bezbednosti organizovao je Nacionalni savet za energetsku dominaciju SAD, a osim državnog sektratara za energetiku SAD-a Krisa Rajta, zajedničku izjavu su potpisali ministri energetike i predstavnici Grčke, Bugarske, Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke, Moldavije, Ukrajine, Hrvatske, Litvanije, Bosne i Hercegovine.

"Ovde u Vašingtonu se 12 zemalja iz Evrope okupilo, uključujući i zemlje iz našeg regiona, zajedno sa Evropskom komisijom, ali i sa američkim zvaničnicima, pre svega da pričamo o sigurnosti snabdevanja, o diversifikaciji izvora snabdevanja gasom. Amerika je veliki proizvođač gasa i znamo da ima interes da svoje proizvode plasira na evropsko tržište", rekla je ministarka.

Ono što je naš cilj, navela je Đedović Handanović, jeste da imamo više izvora snabdevanja, da nastavimo da gradimo infrastrukturu i budemo bolje povezani sa našim susedima.

"I kada je gas u pitanju, to smo počeli da radimo završetkom izgradnje gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, nastavljamo gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i sa Rumunijom da bi obezbedili više izvora snabdevanja, da bismo mogli da obezbedimo i veću sigurnost za naše građane, za našu privredu u slučaju nepredviđenih situacija. Mi sa Azerbejdžanom nastavljamo da radimo, imamo dodatne količine gasa i ući ćemo i u izgradnju gasne elektrane", rekla je ministarka.

Kaže da je u Vašingtonu dosta razgovarano i o takozvanoj energetskoj tranziciji.

"Amerikanci ne veruju u energetsku tranziciju, oni bar ova administracija predsednika Trampa, veruju u dodatnu energiju koja nam je potrebna, kao i celom svetu, razvijenom svetu pogotovo, da bi podstakli novu tehnološku revoluciju, koja se tiče pre svega veštačke inteligencije. I u tom smislu mi moramo za nas da obezbedimo više energije, više energenata, više proizvodnje električne energije, više ruta snabdevanja i gasom i naftom i to je ono što smo potencirali ovde pre svega i sa našim partnerima iz regiona da se bolje povezujemo, ali i da budemo što bolje osigurani i sa strane različitih proizvođača, različitih zemalja", rekla je ministarka.

Takođe da se nastavi, dodala je, izgradnja proizvodnih kapacitete i širenje gasnih skladišta.

"To je sve ono što su bile teme i ono što smo mi poentirali, zajednička izjava koju su potpisale sve zemlje učesnice, uključujući i Srbiju, jeste da težimo da povećamo našu energetsku sigurnost i bezbednost evropskog kontinenta i jugoistočne Evrope i da ćemo u tom smislu sarađivati i sa američkim kompanijama i sa evropskim kompanijama", navela je Đedović Handanović.

Kako je rekla, Srbija već to donekle i radi pošto već ima bukirane određene kapacitete u terminalu tečnog gasa u Aleksandropolisu, u Grčkoj.

"Ali naravno izgradnjom dodatnih gasnih interkonekcija, jačanjem gasne infrastrukture, izgradnjom novih gasovoda i u našoj zemlji, znači unutar naše zemlje, u smislu većih kapaciteta, moći ćemo da budemo bolje snabdeveni, a to znači razvoj privrede, to znači mogućnost bolje diversifikacije, to znači da naše kompanije i potencijalni strani investitori koji dolaze u našu zemlju imaju sigurnost snabdevanja", istakla je ona.

Dodala je da moramo da vodimo računa i o ceni zato što je ona bitna i za našu privredu i građane.

"Investitori traže niže cene energenata. Mi ćemo se truditi da ostanemo privlačna zemlja za ulaganje, za investiranje, ali pre svega da podignemo sigurnost i bezbednost", zaključila je Đedović Handanović.

