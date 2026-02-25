Brnabić za Pink: Ono što rade blokadersko-tajkunski mediji prešlo je sve granice normalnog i pristojnog

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, povodom hapšenja osumnjičenih za spremanje atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića zahvalila se policiji na budnosti i sprečavanju još jednog plana za ubistvo predsednika Republika. Brnabič ističe da ovo nije ni prvi, a verovatno ni poslednji plan.

Brnabić je rekla da je i juče i sinoć kasno reagovala na pisanje opozicionih medija o ovoj temi.

- To je prešlo sve granice normalnog i pristojnog. Već dugo vremena to što vidimo u tim blokadersko-tajkunskim medijima, i dalje pod Šolakovom kontrolom, nikakve veze nema sa novinarstvom, ali se nekako borite protiv toga. Ovo što su sada uradili to je prevazišlo sve granice pristojnosti, meni se fizički smučilo kada sam pogledala taj prilog - kazala je Brnabić za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, ti osumnjičeni su planirali ubistvo predsednika Srbije, ali i članove njegove porodice.

- Kako da decu tuku, kako da ih zakolju, neke stvari koje prevazilaze bilo kakav osećaj ljudskosti...a onda na tim takozvanim profesionlanim medijima vidite izveštaj da su uhapšeni navodno zbog sumnje... Pogledajte koliko je to pokvareno, manipulativno i sugestivno, onda se pojavi titl ''Planirali atentat na predsednika?'', a kada prenose reči njihovog advokata nema znaka pitanja, nego ide natpis dole 'zastrašivanje blokadera - navela je Brnabić.

Podsetimo, iz MUP-a je u ponedeljak saopšteno da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za suzbijanje kriminala i policijski službenici PU Kraljevo, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, uhapsili D. R. (51) i M. R. (43) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da su dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Srbije i ubistvo predsednika Republike.

Autor: Pink.rs