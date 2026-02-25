AKTUELNO

Politika

Oglasio se tužilac u slučaju Dragana Bjelogrlića

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, povodom incidenta u ugostiteljskom objektu u MTS dvorani u kom su učestvovali D.B. i A.Š, naložilo policiji da uzme izjave od učesnika događaja, svedoka i snimke kamera sa video nadzora.

U saopštenju tog tužilaštva je navedeno da će potom biti doneta odluka da li se u radnjama učesnika stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili prekršaja.

Beogradski mediji su preneli da je 24. februara, u jednom lokalu, reditelj i glumac Dragan Bjelogrlić napao tiktokera Aleksandra Šulca, koji mu je prišao i počeo da ga snima, postavljajući mu pitanja.

