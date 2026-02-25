Sorensen: Dobri razgovori u Beogradu, fokus na sprovođenju obaveza iz dijaloga

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen izjavio je da je u Beogradu imao dobre razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem, o očekivanjima u vezi sa procesom normalizacije u ovoj godini.

"Fokusirali smo se na sprovođenje svih obaveza iz dijaloga i konkretne korake potrebne za napredak Srbije na putu ka EU", naveo je Sorensen na mreži X.

Predsednik Vučić je, posle razgovora sa Sorensenom, naveo da je istakao neophodnost da se, bez daljeg odlaganja, pristupi konkretnim koracima ka formiranju Zajednice srpskih opština i naglasio da se priključivanjem tzv. Kosova regionalnom vojnom savezu dodatno podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda.

Takođe je izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka, koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda.

Petković je, posle sastanka sa Sorensenom, naveo da je ukazao na razmere posledica koje mogu da nastupe po srpski narod ukoliko Priština od 15. marta počne primenu takozvanih zakona o strancima i motornim vozilima.

Sorensen je u ponedeljak boravio u Prištini, gde je razgovarao sa predstavnicima privremenih institucija samouprave.

Autor: D.Bošković