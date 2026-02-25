Đedović: Sastanci u Beloj kući imali za cilj jačanja energetskih kapaciteta Srbije

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je imala dobre i konstruktivne razgovore na Transatlantskom samitu o gasnoj bezbednosti i u Beloj kući tokom posete Vašingtonui, kao i da su u fokusu bili zajednički projekti koji treba da doprinesu jačanju energetskih kapaciteta Srbije, ali i da nam obezbede proizvodne kapacitete u budućnosti.

"Sastanci su bili dobri, kako juče na gasnom samitu, gde smo razgovarali sa ministrima energetike i unutrašnjih poslova, pod čijim okriljem je održan Transatlantski gasni samit o bezbednosti, tako i danas u Beloj kući", rekla je ministarka za Tanjug.

Đedović Handanoivić je naglasila da je na sastanku u Beloj kući razgovarala pre svega sa direktorom Nacionalnog saveta za energetsku dominaciju SAD pri Beloj kući, tela koje je osnovao predsednik Donald Tramp, Džaredom Ejdženom.

Prema njenim rečima, centralna tema razgovora bile su zajedničke inicijative koje bi Srbiji donele dodatne proizvodne kapacitete u oblasti električne energije, pre svega projekat Đerdap 3.

"Sa rumunskim predstavnicima, uključujući i ministra energetike Rumunije, usaglasili smo zajednički Memorandum o razumevanju u vezi sa inicijativom izgradnje Đerdapa 3", kazala je ona i naglasila da je Srbija spremna i da se čeka da rumunska vlada završi svoje procedure.

Đedović Handanović je naglasila da su američki investitori zainteresovani da podrže realizaciju ovog projekta.

"Cilj nam je da u dijalogu između tri strane ubrzamo sve pripremne aktivnosti za taj projekat kako bi izgradnja počela što pre", rekla je ministarka.

Ona je dodala da je razgovarano i o gasnim povezivanjima, pre svega o novim gasnim interkonekcijama Srbije sa zemljama regiona, pre svega sa Severnom Makedonijom i Rumunijom u cilju daljeg podizanja energetske bezbednosti.

"Severna Makedonija gradi gasovod prema Grčkoj, a kapaciteti u Grčkoj, posebno kada je reč o tečnom prirodnom gasu, od velikog su značaja i za američku stranu. Srbija nastavlja da proširuje svoje rute i kapacitete, kako unutar zemlje kroz nove koridore sever-jug i istok-zapad, tako i kroz regionalne interkonekcije", kazala je Đedović Handanović.

Ministarka je navela i da je važno da se završi gasovod od Mokrina do Beograda, na koji bi se nova interkonekcija nadovezala, kao i da se razvijaju dodatni skladišni kapaciteti.

"Radovi na proširenju skladišta Banatski Dvor su već počeli, a razmatramo i dodatne mogućnosti za skladišta, uključujući Itibej i Tilvu", rekla je ministarka za Tanjug.

Đedović Handanović je podsetila i da je završetkom interkonekcije Srbija-Bugarska obezbeđeno dodatnih 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje, dok bi, kako je istakla, povezivanje sa Severnom Makedonijom donelo novih 1,2 do 1,4 milijarde kubnih metara.

"Važno je i da gasovod od Niša do Horgoša, koji datira iz sedamdesetih godina, u narednim fazama povećava svoje kapacitete, kako bismo dugoročno osnažili stabilnost i sigurnost snabdevanja", kazala je ona.

Autor: D.Bošković