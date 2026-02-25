ĐEDOVIĆ IZ VAŠINGTONA: Pregovaramo sa Mađarima da za što bolju cenu otkupimo pet odsto akcija NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da Srbija vodi pregovore sa Mađarima kako bi se obezbedili što bolji uslovi za našu zemlju kada je u pitanju rešenje za NIS i istakla da to podrazumeva i određivanje cene po kojoj će država kupiti dodatnih pet odsto akcija u Naftnoj industriji Srbije.

- Pričali smo i sa Sijartom i čelnicima MOL-a, naš interes je da povećamo naš udeo i postoji saglasnost o tome. Trenutno pregovaramo detalje takve transakcije, pre svega, koja je cena za dodatne akcije. Naš cilj je da postignemo što je moguće bolju cenu za našu zemlju. Pregovori su veoma intenzivni i za neke teme veoma teški, ali naš cilj da dođemo do rezulatata u roku koja je dala američka administracija, što je 24. mart i nećemo stati dok se ne dogovirmo oko svih detalja, a cilj je da zaštitimo interese naše zemlje i građana - izjavila je Đedović Handanović za Tanjug tokom posete Vašingtonu gde se sastala sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine sa Peterom Sijartom i izvršnim direktorom Saveta za energetsku dominaciju SAD Džeredom Ejdženom.

Kako je rekla važno je da i dalje radimo na pregovorima o NIS-u.

- Američki partneri su o tome obavešteni, razgovarali smo o tome da imamo dobro razumevanje u nedeljama koje dolaze u vezi zahteva OFAC-a, da je srpska strana spremna na dijalog, kao i da bude konstruktivna u tim pregovorima - rekla je Đedović Handanović

Ministarka je istakla da se paralelno vode i pregovori o međudržavnom sporazumu Srbije i Mađarske kako bi se obezebedili bolji uslovi za našu zemlju za kupovinu dodatnih pet odsto akcija.

- Mi ćemo takođe nastaviti sa MOL-om razgovore i konkretizovati ih u okviru pravnih dokumenata koji su neophodni, a sve u vezi sa završetkom transakcije, znači pod kojim uslovima kupujemo dodatnih pet odsto akcija, koja će cena biti za te akcije - rekla je Đedović Handanović.

Kada je u pitanju rad Rafinerije u Pančevu, minstarka ističe da nam je od velikog značaja da ona nastavi rad u punom kapacitetu.

- Da jednostavno tu imamo zajedničko razumevanje i da ne bude nikakvih nedoumica - rekla je Đedović Handanović.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Ašets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa rokom do 24. marta

Autor: D.Bošković