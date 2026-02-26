ODAKLE TI MILIONI, RADE? Da li tužilački pomoćnik preko Generalštaba 'pegla' svoje investicije?

Sprega između odmetnutog dela pravosuđa i kriminala odavno je prešla tačku u kojoj se više i ne kriju. Na nedavnom protestu ispred Ustavnog suda, viši tužilački saradnik Rade Bajić održao je zapaljiv govor o borbi protiv „uzurpatora vlasti“ u slučaju „Generalštab“, kunući se sopstvenim životom u odbranu Srbije.

Međutim, Bajić je svesno prećutao dve ključne stvari: prvo, da prema Zakonu o javnom tužilaštvu nosilac javnotužilačke funkcije i osoblje ne smeju javno da komentarišu postupke koji su u toku, a posebno ne one koje lično vode, a drugo, da se iza njegove navodne pravednosti krije lični interes u betonu i kvadratima.

Prema saznanjima Vaseljenske glavni arhitekta grada Beograda Marko Stojčić, jedan je od onih koji su dali izjavu u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u svojstvu građana 27. oktobra ove godine u slučaju ”Generalštab”. Stojčić je izjavu dao Radetu Bajiću koji je kao tužilački pomoćnik rukovodio ovim postupkom.

Kako je Stojčić kao glavni gradski arhitekta nadležan za izdavanje građevinskih dozvola u Beogradu odnosno nadređeni je gradskom sekretaru za poslove urbanizma koji potpisuje građevinske dozvole postavlja se pitanje da li je postupanje Radeta Bajića bilo protivzakonito. Jer Rade Bajić kao investitor je dobio građevinsku dozvolu od grada Beograda za izgradnju zgrade od 1442 kvadrata u ulici Vojvode Stepe pa se postavlja pitanje da li je to što je saslušavao Stojčića bio nepremereni uticaj odnosno da li svoju poziciju tužilačkog pomoćnika u JTOK koristi kako bi ostvario imovinsku korist.

Građevinska dozvola koju je izdao grad Beograd glasi na fizička lica među kojima je tužilački pomoćnik Rade Bajić.

To znači da je Rade Bajić zajedno sa drugim suinvestitorima morao da uloži svoj novac u izgradnju. Prema građevinskoj dozvoli predračunska vrednost radova na ovoj zgradi, veličine 1442,82 kvadrata, odnosno 21 stambenom jedinicom, 22 parking mesta i jednim lokalom, iznosi 118.502.213,25 dinara ili nešto više od milion evra. Bez novca za kupovinu lokacije i naknade za gradsko građevinsko zemljište koje se plaća gradu Beogradu!? Postavlja se pitanje odakle Radetu Bajiću milion evra u kešu?

Međutim, ni tu nije kraj. Rade Bajić je dobio građevinsku dozvolu za objekat površine 1442.82 kvadrata čija je struktura “podrum+suteren-tri sprata-povučeno potkrovlje”. Uvidom u katastar Vaseljenska je utvrdila da je ovaj objekat upisan na oko 500 kvadrata više nad zemljom i oko 250 kvadrata pod zemljom!? Prema stanju u katastru zgrada Radeta Bajića (Bajić kula) sada ima strukturu “dva podruma-suteren-pet spratova-povučeno potkrovlje”!? To znači da je Bajić bespravno izgradio oko 750 kvadrata čime je počinio krivično delo bespravne gradnje koje je kažnjivo zatvorom.

Naime, Bajić je bespravno izgrađene kvadrate legalizovao u Sekretarijatu za poslove legalizacije grada Beograda iako nije ispunjavao uslove jer je izgradnja “Bajić kule” počela posle stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju iz 2016. godine. Ovaj tužilački pomoćnik i milioner iz TOK-a imao je privilegije u gradskoj upravi Beograda koje nisu imali ostali građani koji su morali da sačekaju zakon “svoj na svome” koji je predložio predsednik Aleksandar Vučić da se legalizuju. Bajić je svojih 750 kvadrata, legalizovao iako zgrada koju je gradio nije ispunjavala uslove za legalizaciju. Tako je sebi obezbedio ekstra zaradu i izbegao je krivičnu odgovornost zbog bespravne gradnje.

Prema našim zakonima svaku uplatu fizičkog lica preko deset hiljada evra banke mora da prijavi nadležnim državnim organima koji se bave korupcijom. Da li je moguće da se nijedan organ u našoj državi od poreskih organa do organa koji se bave korupcijom nije bavio time odakle tužilačkom pomoćniku Bajiću nekoliko miliona evra?

Centar za društvenu stabilnost u filmu ”Generalštab – odbrana države” optužio je tužioca JTOK Vojislava Isailovića i tužilačkog pomoćnika u JTOK Radeta Bajića da su slučaju “carinska mafija” od krivične odgovornosti abolirali jednog osumnjičenog kome su omogućili da nastavi da se bavi kriminalnim aktivnostima uz zaštitu koju je ovoj dvojici plaćao.

Prema navodima iz filma, sumnja se da su Isailović i Bajić novac koji su dobijali na ovaj način ulagali u poslove izgradnje nekretnina na teritoriji grada Beograda. Zanimljivo je da je advokat u ovom predmetu bio Mladen Nenadić koji 2016. godine postaje specijalni tužilac i njihov šef!? Da li je novac iz ove koruptivne šeme Rade Bajić koristio da investira u zgradu u ulici Vojvode Stepe?

