'Prvi put sam je ostavila na 48 sati' Evo kako je izgledao susret ministarke Đedović Handanović i njene bebe nakon puta u SAD-u (FOTO)

Nakon važnih sastanaka u SAD, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović jedva je čekala da se vrati kući i u naručju ponovo zagrli svoju šestomesečnu ćerkicu. Kako navodi, bio je to prvi put da se na duže vreme odvojila od svoje bebe.

"Od kada sam ponovo postala mama, pre skoro šest meseci, prvi put sam je ostavila na 48 sati zbog poslovnog puta na drugi kraj sveta", napisala je ministarka Đedović Handanović na Instagramu i dodala:

"Povratak iz Amerike, teški razgovori, vremenske zone… Sav umor i nedostajanje prošli su iste sekunde kada sam je ugledala ".

Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike je u Vašingtonu imala važne sastanke sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine sa Peterom Sijartom i izvršnim direktorom Saveta za energetsku dominaciju SAD Džeredom Ejdženom.

Dubravka Đedović Handanović je vodila pregovore kako bi se obezbedili što bolji uslovi za našu zemlju kada je u pitanju rešenje za NIS i istakla da to podrazumeva i određivanje cene po kojoj će država kupiti dodatnih pet odsto akcija u NIS-u.

