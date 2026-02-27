AKTUELNO

Politika

OTKAKO SU SE DESILE PROMENE U POLICIJI VIDIMO NOVU ENERGIJU Gradonačelnik Mićin o aktuelnim temama, prokomentarisao i zdravstveno stanje ministra Dačića

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kada su spremni da dehumanizuju predsednika države, pa i mene samog, nisam iznenađen što priželjkuju da Ivici bude još gore, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin za "Novo jutro" na Pinku.

Prvi čovek Grada govorio je i o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova, koji je već 48 sati u bolnici zbog obostrane upale pluća.

-Odmah sam kontaktirao sa njegovim najbližim saradnicima tog dana kada sam saznao da je u bolnici. Vidim da je stabilno danas, ali i dalje teško. Kada su spremni da dehumanizuju predsednika države, pa i mene samog, nisam iznenađen što priželjkuju da Ivici bude još gore. Ta manjina je uvek bučnija, ali njih je malo. Ne treba da se osvrćemo toliko na to. Ako se stalno bavimo time, onda ne možemo da idemo napred- rekao je Mićin.

On je prokomentarisao i posetu predsednika Aleksandra Vučića Kazahstanu.

-Kazahstan je 9. najveća zemlja na svetu. Ljudi je često potcenjuju, ali imaju rast. Suština je kako su dočekali predsednika Vučića. Njega su pratili sohoji dok leti kroz vazdušni prostor Kazahstana. Impresivna slika, videli ste i gardu- izjavio je.

Na pitanje kako se Novi Sad bori sa kriminalom i reketiranjem gradonačelnik je odgovorio da takvih problema nema u Novom Sadu, bar ne vidljivih.

-Otkada su se desile promene u policiji itekako vidim kako rade svoj posao. Svi su počeli nekom novom energijom da rade. Možemo da vidimo hapšenja. Nije to neki spektakl, narod treba da vidi šta konkretno policija radi. To je i poruka kriminalcima i da će odgovarati- zaključio je.

Autor: D.S.

#Ivica Dačić

#Novi Sad

#Politika

#Žarko Mićin

POVEZANE VESTI

Društvo

GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN SA KINESKIM AMBASADOROM Prijateljske veze kroz konkretne projekte koji menjaju sliku Novog Sada

Društvo

'NEKA OVAJ BOŽIĆ DONESE MIR, ZDRAVLJE I SREĆU U VAŠE DOMOVE' Mićin: On nam donosi nadu, obnovu i svetlost (FOTO)

Politika

GRADONAČELNIK MIĆIN DEMANTOVAO OBRUŠAVANJE TUNELA NA MIŠELUKU Pozvao građane da ne šire paniku: Nadležni da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove

Politika

BLOKADERI ŽELE DA NAS RAZJEDINE Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin: Smeta im srpsko jedinstvo, naša pobeda na izborima će biti čista kao suza

Politika

'GAĐALI SU POLICIJU I GRAĐANE SA METALNIM ŠRAFOVIMA, ŽELELI SU DA POVREDE LJUDE' Gradonačelnik Mićin za Pink o nezapamćenom nasilju u Novom Sadu: Pros

Politika

Mićin: Sve što Pajtić kaže je običan spin, i ruganje građanima