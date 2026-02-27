OTKAKO SU SE DESILE PROMENE U POLICIJI VIDIMO NOVU ENERGIJU Gradonačelnik Mićin o aktuelnim temama, prokomentarisao i zdravstveno stanje ministra Dačića

Kada su spremni da dehumanizuju predsednika države, pa i mene samog, nisam iznenađen što priželjkuju da Ivici bude još gore, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin za "Novo jutro" na Pinku.

Prvi čovek Grada govorio je i o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova, koji je već 48 sati u bolnici zbog obostrane upale pluća.

-Odmah sam kontaktirao sa njegovim najbližim saradnicima tog dana kada sam saznao da je u bolnici. Vidim da je stabilno danas, ali i dalje teško. Kada su spremni da dehumanizuju predsednika države, pa i mene samog, nisam iznenađen što priželjkuju da Ivici bude još gore. Ta manjina je uvek bučnija, ali njih je malo. Ne treba da se osvrćemo toliko na to. Ako se stalno bavimo time, onda ne možemo da idemo napred- rekao je Mićin.

On je prokomentarisao i posetu predsednika Aleksandra Vučića Kazahstanu.

-Kazahstan je 9. najveća zemlja na svetu. Ljudi je često potcenjuju, ali imaju rast. Suština je kako su dočekali predsednika Vučića. Njega su pratili sohoji dok leti kroz vazdušni prostor Kazahstana. Impresivna slika, videli ste i gardu- izjavio je.

Na pitanje kako se Novi Sad bori sa kriminalom i reketiranjem gradonačelnik je odgovorio da takvih problema nema u Novom Sadu, bar ne vidljivih.

-Otkada su se desile promene u policiji itekako vidim kako rade svoj posao. Svi su počeli nekom novom energijom da rade. Možemo da vidimo hapšenja. Nije to neki spektakl, narod treba da vidi šta konkretno policija radi. To je i poruka kriminalcima i da će odgovarati- zaključio je.

Autor: D.S.