VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Vučić primio najviši državni orden Kazahstana! 'Ovaj orden je obaveza da našu saradnju podignemo na najviši nivo!' (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Astani „Orden zlatnog orla“, najviše državno priznanje Republike Kazahstan.

Orden mu je na svečanoj ceremoniji uručio predsednik Kasim Žomart Tokajev, čime je još jednom potvrđeno čelično prijateljstvo dve države.

Predsednik se povodom ovog velikog priznanja oglasio i na svom Instagram profilu, ističući da je ovo istorijski trenutak za odnose Srbije i Kazahstana.

„Vredno ćemo raditi za našu budućnost“

Vučić je u svojoj poruci zahvalnosti naglasio da odlikovanje za njega predstavlja ogromnu odgovornost:

„Zahvalan sam na odlikovanju i ne samo da je to za mene velika čast i privilegija, već i obaveza da vredno radim kako bih našu saradnju podigao na najviši nivo“, poručio je predsednik Srbije.

Najveće priznanje u rukama srpskog predsednika

„Orden zlatnog orla“ dodeljuje se isključivo za izuzetne državne zasluge i jačanje međunarodnog ugleda Kazahstana, a uručenje ovog priznanja Aleksandru Vučiću šalje jasnu poruku o ugledu koji Srbija uživa u ovoj evroazijskoj sili.

Podsetimo, Vučić boravi u zvaničnoj poseti Astani gde je dogovorio niz strateških projekata, uključujući saradnju u oblasti energetike, nižih cena resursa i učešće Kazahstana na prestižnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Autor: D.S.