MASOVNA TUČA BLOKADERA U MRČAJEVCIMA: Policija identifikovala 14 učesnika i svedoka, jedno lice zadobilo teške telesne povrede

Sastanak predstavnika poljoprivrednih udruženja koja organizuju blokade, održan sinoć u Mrčajevcima, prekinut je zbog masovne tuče u kojoj je Branko R. iz Bele Crkve zadobio teške telesne povrede, uključujući prelom nosa i tri rebra. Policija je identifikovala 14 učesnika i svedoka. OJT u Čačku vodi istragu o nasilničkom ponašanju i učestvovanju u tuči.

U jednoj kafani, tokom sastanka predstavnika "poljoprivrednih udruženja" koja organizuju blokade (njih 15 glavnih na sastanku sinoć, da dogovaraju šta da rade dalje) došlo je do tuče u kojoj je učestvovalo oko 15 lica, a u kojoj je teške telesne povrede zadobio Branko R. iz sela Bela Crkva, opština Krupanj. Ima polomljen nos i prelom tri rebra sa manjim dislokacijama.

OJT će najverovatnije kvalifikovati delo iz člana 344 st. 2 (Nasilničko ponašanje) ili delo iz čl. 123 KZ RS (Učestvovanje u tuči).

Oba dela se gone po službenoj dužnosti, s tim što je za nasilničko ponašanje zaprećena teža kazna.

Identifikovano je 14 učesnika i / ili svedoka pomenute tuče, koji su prisustvovali pomenutom sastanku, a od kojih će policija, prema nalogu OJT u Čačku, u najskorijem periodu uzeti izjave.

Oštećeni Branko R., je u preliminarno prepoznao dva lica koja su mu nanela udarce: članove Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Đorđa S. iz Adrana, grad Kraljevo, kao Ivana P. iz Obrve, grad Kraljevo. (Izjavio da ga je tuklo i dok je ležao šutiralo više lica, pa ne može da izričito kaže ko je sve još učestvovao pored ove dvojice.)

