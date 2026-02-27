Dubravka Đedović Handanović: NIS važan za našu ekonomiju, štitimo interese građana, naftovog ka Mađarskoj do kraja 2027.

Drugi sastanak ministarke Dubravke Đedović Handanović i mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta u toku ove nedelje pokazuje volju da se dođe do najboljeg rešenja za NIS i buduću saradnju u oblasti energetike dve zemlje.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom u Beogradu i istakla da je to njihov drugi susret u toku ove nedelje što, kako kaže, pokazuje volju da se dođe do najboljeg rešenja za NIS i našu buduću saradnju u oblasti energetike, navodeći da bi radovi na izgradnji naftovoda Srbija - Mađarska mogli da počnu tokom jeseni, a da je cilj završetak izgradnje tog naftovoda do kraja 2027. godine.

Kada je u pitanju NIS, ministarka kaže da tehnički timovi rade danonoćno.

- U toku su naši razgovori u vezi međudržavnog sporazuma između Srbije i Mađarske, koje se tiču, pre svega, transakcije u vezi Naftne industrije Srbije. Pregovori su intenzivni, u nekim aspektima i teški, odnosno kompleksni, jer svaka strana teži da zaštiti svoje interese što je više moguće. Štitimo interese naši građana s obzirom na to da je NIS od izuzetne važnosti za našu ekonomiju, privredu i za snabdevanje naftnim derivatima naših građana - rekla je Đedović Handanović u izjavi za medije u Palati Srbija.

Ona je istakla da je cilj kompromis koji uključuje rad rafinerije u Pančevu, kao i stvaranje povoljnih uslova pod kojima bi Srbija otkupila dodatnih pet odsto akcija u NIS-u.

- Razgovarali smo o Petrohemiji, ali i o drugim investicijama u okviru Naftne industrije Srbije, a sve u cilju jačanja našeg energetskog povezivanja - rekla je ministarka.

Ministarka je podsetila da je rok za prodaju NIS-a 24. mart.

- Kao što sam rekla, naš cilj je da našu poziciju poboljšamo još više, ali naravno i da budemo dobri domaćini i partneri svima onima koji proširuju ili planiraju da prošire svoje poslovanje u Srbiji, kao što je to slučaj sa kompanijom MOL - rekla je Đedović Handanović.

Ona je istakla da je danas veliki dan s obzirom na to da je pušten u saobraćaj kargo transport brzom prugom Beograd - Budimpešta.

- Tako isto vredno radimo na zajedničkom projektu izgradnja novog naftovoda. Kao što znate, proces javne nabavke za izgradnju u Srbiji je u toku. Tehnička dokumentacija je završena i sve one dozvole koje su neophodne da bi došli do ove faze. Nadamo se da će radovi biti ugovoreni negde u toku leta, a da već možemo u ranu jesen da očekujemo početak radova, što znači da je cilj da do kraja 27. godine imamo naftovod izgrađen. Razmatraćemo da li u okviru istog posla možemo da gradimo i produktovod - rekla je.

pročitajte još RUSI I MOL SE USAGLASILI OKO NIS-a! Mađarski ministar Sijarto otkrio detalje

Đedović Handanović je naglasila da Srbija i Mađarska ostaju posvećene saradnji i u oblasti snabdevanja gasom.

- Za diversifikaciju je neophodno infrastruktura, mi smo države bez izlaza na more, koje su se do sada snabdevale ruskim gasom. Gradićemo nove gasovode, nove interkonecije sa susedima. Dobili smo potvrde iz Rusije da će gasni aranžman biti produžen za još šest meseci - rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, država nastavlja da radi na gasnoj i naftnoj infrastrukturi, ali i povezivanju dalekovoda za bolju prenosnu mrežu.

Ministarka se 25. februara sastala sa Sijartom u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto učestvovao je danas na poslovnom forumu Srbija - Mađarska u Beogradu, a prethodno je bio na plenarnoj sednici delegacija Srbije i Mađarske u okviru 15. zasedanja Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između dve zemlje.

Autor: A.A.