Skandalozna odluka tuzilaštva: Bjelogrlić zaštićen kao retka vrsta

Da li su za naše tužilaštvo blokaderi građani prvog reda a svi ostali drugog…

Tužilaštvo je u slučaju blokadera Dragana Bjelogrlića izdalo prekršajni nalog zbog „UZNEMIRAVANjA NJEGA” i naložilo da mu se daju podaci počinioca kako bi podneo privatnu tužbu za „NEOVLAŠĆENO SNIMANJE”.

To što je sa verbalnog prešao na fizički sukob, napad pesnicom, nikom ništa. Nije li on ovim sukobom prekršio uslovnu kaznu zbog pesničenja režisera Gage Antonijevića.

Tako, može da se zaključi, blokaderi očigledno smeju da ostale građane proganjaju ulicama, snimaju, proteruju novinare iz kafića, zvižde im dok sede u restoranima, idu na kućne adrese žena i - NIKOM NIŠTA??!! Da li su za naše tužilaštvo blokaderi građani prvog reda koji imaju sva građanska prava i ne smeju biti "uznemiravani i neovlašćeno snimani" a sav ostali narod prestavlja građane drugog reda koje je dozvoljeno proganjati, snimati, ići im na kucne adrese gde im žive deca.

