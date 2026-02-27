AKTUELNO

Tandir: Iz Prijepolja šaljemo poruku mira, da se Štrpci više nikad i nikome ne ponove!

Danas je delegacija BOSS-a, predvođena predsjednikom stranke Samirom Tandirom, položila cvijeće na spomen kompleksu “Štrpci” u Šarampovu, u Prijepolju, gdje je proučena fatiha i minutom ćutanja odata počast nevinim žrtvama.

Predsednik BOSS-a, Samir Tandir, izjavio je za medije:

“Pozdravljamo podršku lokalne samouprave porodicama nastradalih. Pozivamo da Sud i Tužilaštvo za ratne zločine hitno i bez odlaganja sprovedu postupak protiv osumnjičenih koji su počinili ovaj zločin. Nedopustivo je da postupci traju preko tri decenije. Tražimo od Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da porodicama otetih prizna status civilnih žrtava rata. Tražimo od Vladine komisije za nestala lica da uloži dodatni napor da se posmrtni ostaci pronađu kako bi dobili svoje grobno mjesto i kako bi im se klanjala dženaza. Obzirom na globalnu i regionalnu situaciju koja je izuzetno turbulentna, ove godine glasnije nego ikad treba da pošaljemo poruku da se Štrpci više nikad i nikome ne ponove.”

