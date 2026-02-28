'POVELJA UN JE SVETINJA' Tokajev preneo Vučiću da neće priznati Kosovo i da će raditi sa Srbijom na poštovanju međunarodnog prava

Prijateljstvo između Srbije i Kazahstana je iskreno i predstavlja temelj za razvoj naših odnosa u različitim oblastima. Zahvalni smo na tome što Kazahstan poštuje teritorijalni integritet Srbije i što od tog stava neće odstupiti.

To je juče poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Astane, na zajedničkom obraćanju sa kazahstanskim kolegom Kasimom Žomartom Tokajevom, nakon ceremonije razmene 10 potpisanih bilateralnih dokumenata o saradnji u brojnim oblastima.

Istakao je da veruje da posebno i u oblasti vojno-tehničke saradnje, ali i u oblasti veštačke inteligencije i robotike, dve zemlje mogu da postignu veliki napredak u budućnosti. Naveo je da hrabri potezi predsednika Tokajeva na izgradnji infrastrukture i novih auto-puteva kojima će za 900 kilometara da se skrati tzv. srednji koridor, znače i za Srbiju u budućnosti jer jednim delom kojim ide preko Azerbejdžana i Turske, dolazi do Sofije, a drugim delom do Bukurešta.

- Multivektorski pristup, politika dobrih odnosa sa svima je politika koju je veoma teško voditi. To je neretko hod po izuzetno tankoj žici - rekao je Vučić Tokajevu, i poručio mu da se nada da će imati priliku da mu makar deo gostoprimstva uzvrati u najskorije vreme u Srbiji, kao i da ga očekuje na "Ekspu 2027" u Beogradu.

Kazahstanski predsednik istakao je da je Srbija pouzdan partner ove zemlje na Balkanu:

- Imamo saradnju i u međunarodnim organizacijama i zahvalni smo na podršci Srbije našim međunarodnim inicijativama, a naravno mi ćemo nastaviti da radimo dalje zajedno sa misijom Srbije u UN na suštinskim međunarodnim pitanjima.

Tokajev je juče Vučiću uručio najviše državno priznanje Kazahstana Orden zlatnog orla u znak, kako je naveo na svečanoj ceremoniji u predsedničkoj palati "Akorda", poštovanja, prijateljstva i zahvalnosti srpskom predsedniku i narodu. Vučić je rekao da je ovo odlikovanje velika čast i privilegija, ali i obaveza da vredno radi kako bi saradnju dve zemlje podigao na najviši nivo.

Tokajev je ukazao da je Vučićeva poseta od izuzetnog značaja i da dodatno podstiče tradicionalne prijateljske odnose dveju zemalja. Dodao je i da je sa Vučićem imao sveobuhvatne razgovore o saradnji u saobraćaju, logistici, energetici, industriji, poljoprivredi, informacionim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji kao i saradnji u oblasti kulture.

- Priznanje je dodeljeno ne samo zbog razvijanja našeg međusobnog prijateljstva, već i zbog načina na koji sam čuvao interese svoje zemlje u teškim trenucima. Zahvalio sam predsedniku Tokajevu i ljudima u Kazahstanu što su to prepoznali. To je orden koji jesam ja lično dobio, suštinski ga je dobila država Srbija i to ne bih mogao bez građana - kazao je Vučić.

- Kad je reč o sektoru energetike, dogovorili smo se da intenziviramo saradnju u iskopavanju i obradi kritičnih minerala i da doprinesemo proizvodnji, ispitali smo mogućnosti za razmenu iskustava u oblasti nuklearne energije koja bi se koristila u mirnodopske svrhe - ocenio je predsednik Kazahstana.

Naglasio je da je njegova zemlja spremna da učestvuje na "Ekspu 2027" u Beogradu i da podeli svoja iskustva. Zaključio je i da su predsednik Vučić i on razmenili stavove i o međunarodnim i regionalnim pitanjima i pogoršanju globalne geopolitičke situacije i rastućem broju konflikata uz ocenu da su stavovi naših zemalja slični.

- Smatramo da Povelja UN i principi međunarodnog prava moraju strogo da se poštuju. Svaki konflikt treba da se reši diplomatskim sredstvima i dijalogom. Takođe smo se dogovorili da nastavimo sa zajedničkim zalaganjima na međunarodnom nivou kako bismo efikasno zajedno radili i kako bismo dali aktivan doprinos garantovanju mira i stabilnosti.

Vučić se juče sastao i sa premijerom Kazahstana Olžasom Bektenovom, sa kojim je obišao vojnu izložbu u okviru fabrike "Beskaru", koja zajedno sa srpskim "Jugoimportom" proizvodi samohodnu haubicu "nora" i borbeni avion "soko".

Na sastanku sa Bektenovom razmatrana je realizacija potpisanih sporazuma i budući projekti, kao i mogućnost unapređenja saradnje u oblasti vojne industrije, koji bi doprineli modernizaciji i snaženju odbrambenih kapaciteta Srbije.

- Od zvaničnika Kazahstana tražio sam pomoć i podršku u oblasti nuklearne energije. Ta zemlja planira izgradnju tri nuklearne elektrane, sa Rusijom, Kinom i nekom od zapadnih zemalja, ima mnogo uranijuma, galijuma i rezervi uglja za narednih 250 godina.

Vučić je posetu Kazahstanu završio obilaskom Međunarodnog finansijskog centra i Međunarodnog centra za veštačku inteligenciju na prostoru gde je održan "Ekspo 2017", a koji je transformisan u moderni centar poslovanja, nauke i turizma.

Autor: Jovana Nerić