Omladina SNS Niš poručuje dr Miliću: Jel Vas Baron zarazio 'baronisanjem', pa obmanjujete javnost?

Omladina Srpske napredne stranke u Nišu javno se obraća dr Draganu Miliću koji danima unazad na svojim društvenim mrežama iznosi tvrdnje s ciljem da zbuni i obmane javnost. U svom dobro poznatom stilu, doktor Milić je bez imalo stida izneo paušalnu ocenu da se zdravstveni sistem Srbije nalazi u potpunom raspadu i da je u toku „egzodus zdravstvenih radnika koji napuštaju Srbiju“.

U vreme kada se u Srbiji vodi računa o svakom životu i o svim kategorijama stanovništva, kada država pomaže lečenje dece sa najtežim oblicima oboljenja i kada pospešuje povratak medicinskog osoblja iz inostranstva, Dragan Milić svojim tvrdnjama iznosi očigledne neistine koje imaju za cilj prikupljanje jeftinih političkih poena, u maniru perfidnog politikanta kom je bitan jedino broj lajkova na društvenim mrežama.

Zbog toga javno pitamo dr Dragana Milića: Da li Vas je to doskorašnji najbliži saradnik Baron, koga ste se ekspresno odrekli pošto se nalazi u pritvoru zbog šverca 39.000 boksova cigareta vrednih 2 miliona evra, zarazio „baronisanjem“, pa ste počeli da izvrćete istinu naopačke zarad malo medijske pažnje? Niš je, zahvaljujući odgovornoj politici rukovodstva države, postao pravi zdravstveni centar jugoistočne Srbije sa najmodernijim kliničkim centrom i uslovima lečenja koji su na evropskom i svetskom nivou. Moramo Vas podsetiti da, dok se

Vi bavite teatralizacijom lekarske profesije i neovlašćeno mobilnim telefonom snimate pacijente u toku operativnih zahvata, u ovom gradu i zemlji postoje lekari koji danonoćno, marljivo rade za dobrobit svojih građana. Dok se, kao nikada pre, ulaže u zdravstveni sistem Republike Srbije, mi vidimo sve, samo ne „potpuni raspad“ i „egzodus“ našeg medicinskog osoblja, kako to tvrdite Vi.

Za razliku od Vas vidimo prosperitet i napredak kakav se pre 2012. godine nije mogao ni naslutiti, a sve to zahvaljujući predsedniku države, čijoj politici ste i Vi, doktore Miliću, pre trinaest godina dali podršku.

Autor: Pink.rs