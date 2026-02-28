VUČIĆ GARANT MIRA I STABILNOSTI! Dok pakao rata bukti širom sveta, predsednik brine za građane Srbije

Ludilo rata širom sveta, a predsednik Vučić čuva Srbiju.

Dan je započeo vešću o udaru Amerike i Izraela na Iran. Grozne slike rata i uništenja preplavile su vesti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se ovim povodom danas, poručujući da će Srbija ostati bezbedna šta god da se desi, kao i da ne očekuje Treći svetski rat.

Ovo, naravno, nije jedino ratno dešavanje u svetu. Pakistanska vlada proglasila je juče "otvoreni rat" de fakto talibanskim vlastima, nakon avganistanskog napada prošlog četvrtka na granici dve zemlje, što je primoralo Islamabad da uzvrati vazdušnim udarima, pre svega na Kabul, avganistansku prestonicu.

Podsećamo, Pakistan poseduje i nuklearni arsenal.

Prethodne četiri godine, svedoci smo nezapamćenog krvavog sukoba Rusije i Ukrajine. Procene broje mrtve u stotinama hiljada, i uprkos mirovnim naporima u kojima učestvuju i SAD i Evropa, kraj rata se ne nazire - već preti i da se proširi na Evropu.

Nedavno smo bili svedoci i nezapamćene okupacije Venecuele od strane američke vojske, a tom prilikom je zarobljen i otet dotadašnji lider Nikolas Maduro.

U Meksiku bukti unutrašnji sukob nakon ubistva vođe narko-kartela, zloglasnog El Menča. Angažovana je i vojska, naime, karteli i sami poseduju značajne vojne kapacitete.

Intenzivni sukobi i dalje traju u afričkom regionu Sahela (Burkina Faso, Mali, Niger) i Južnom Sudanu.

Vučić građanima nudi mir, stabilnost i izvesnost

U današnjem obraćanju, predsednik Vučić je podvukao važnost bezbednosti Srbije i njenih građana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija snažno vojno napreduje, da raspolaže višeslojnom odbranom i da će se nastaviti sa veoma ozbiljnim snaženjem zemlje.

"Skoro 14 godina sam uspevao da sačuvam mir u teškim uslovima, uspeću i dalje, ali kada govorite o čuvanju mira, onda morate da znate da je snaga koju imate, a ne vaše reči i vaš šarm, nešto što doprinosi očuvanju mira, tako da ćemo nastaviti da snažimo svoju zemlju veoma ozbiljno i posvećeno. Dobili smo neke važne uvozne dozvole, odnosno izvozne dozvole iz nekih zemalja i dovodimo sisteme strahovite moći", rekao je Vučić za TV Informer.

Istakao je da je Srbija mala zemlja i da ne može protiv velikih i protiv NATO-a, ali da će biti toliko snažna da bi bilo čiji udar, pa i sama pomisao na udar na Srbiju, svakoga, čak i najmoćnijeg na svetu, skupo koštali.

Dodao je da nikada neće dovesti zemlju u takvu poziciju da najmoćniji na svetu udare na Srbiju i da to ne bi mogao da dopusti kao predsednik Republike.

Prema njegovim rečima, ulaganja u odbrambeni sektor deo su dugoročne strategije jačanja bezbednosti i odvraćanja, kako bi se očuvala stabilnost i sigurnost građana.

Regionalni vojni savez

Odgovarajući na pitanje o situaciji na Balkanu, odnosno vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine i vežbama koje oni planiraju, istakao je da to nije upereno protiv njega, već protiv Srbije.

"U hrvatskoj štampi sam zapazio da oni kažu 'Vučić će poludeti', pošto će da imaju dve vojne vežbe u Zagrebu i u Tirani, Zagreb, Priština i Tirana. Kao da je to nešto protiv mene upereno. To je upereno protiv Srbije i neću uopšte poludeti, čemu biste se možda radovali. Potpuno sam racionalan, apsolutno miran i smiren, jer takav sam uvek kada je situacija teška i kada je neophodno da racionalno reagujete, razumevajući interese Srbije", rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da, kada se govori o Hrvatskoj, ne bi trebalo zaboraviti da je reč o zemlji koja ne isporučuje Srbiji građane optužene za najteža dela, od terorizma do napada na ustavni poredak.

"Dakle, oni na najotvoreniji i najbrutalniji način pokazuju da se neprijateljski odnose prema državi Srbiji. Zamislite da mi to radimo, koliki bismo pritisak imali naših političkih protivnika u ovoj zemlji, da se mešamo u unutrašnje stvari nekih drugih zemalja", rekao je Vučić.

Naveo je da Hrvatska ima veoma snažnu armiju, a da se Priština i Tirana ozbiljno naoružavaju.

Dodao je da Srbija pažljivo prati sva dešavanja u regionu i da će, kako je istakao, na svaku bezbednosnu procenu odgovoriti odgovorno, promišljeno i u skladu sa interesima države i međunarodnim pravom.

