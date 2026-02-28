OPRAVDAVANJE UBISTVA PREDSEDNIKA SRBIJE JE DIREKTAN UDAR NA DRŽAVU Ministarka Mesarović oštro osudila blokaderske skupove podrške: Neljudski, nečovečno i bolesno!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da okupljanje opozicionih aktivista i predstavnika blokadersko-plenumaških pokreta u Kraljevu, tokom kojeg su se mogle čuti otvorene pretnje i opravdavanje nasilja nad predsednikom Srbije i njegovom porodicom, predstavlja još jedan opasan i direktan udar na bezbednost države.

-Posebno zabrinjava činjenica da je iskazana podrška licima uhapšenim zbog sumnje da su planirala najteže krivično delo, linč i ubijanje Aleksandra Vučića i njegove dece. Normalizacija poziva na nasilje i relativizacija političkih ubistava urušavaju svako društvo i svaki demokratski poredak. Politička borba ne vodi se pretnjama, mržnjom i krvoprolićem, već argumentima i izborima. Svako ko podstiče ili opravdava nasilje mora snositi punu odgovornost pred zakonom. Jasno je da blokaderi i opozicija nemaju nikakav program i da jedino čemu pribegavaju jeste nasilje i pretnje. Želeti nečiju smrt da bi došli na vlast jeste nešto što je neljudski, nečovečno i bolesno - napisala je Mesarovič na Instagramu.

Mesarović je najoštrije osudila ovakve pretnje i pozive i pružila punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću.

-Svako ko danas podržava Vučića podržava normalnu Srbiju, Srbiju zdravih, porodičnih vrednosti, razvoja, napretka i svetle budućnosti. Zato nikada nećemo dozvoliti da bolesni umovi, poput onih koji planiraju ubistva ili onih koji takve podržavaju, pobede, jer bi to bila katastrofa neslućenih razmera za našu zemlju - istakla je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić