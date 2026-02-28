SA JEDNE STRANE RATNI PAKAO, SA DRUGE MIR I STABILNOST: Jutros smo najbolje videli važnost Vučićeve politike! Svet tone u haos, u Srbiji se planira za budućnost

Svet je danas ušao u jednu opasnu fazu. Američko-izraelskim napadom na Iran otvoreno je novo poglavlje bezakonja u međunarodnoj sceni, koje svoje korene ima u agresiji na Jugoslaviju 1999. godine.

Rakete Tomahavk koje lete preko neba, balistički projektili koji udaraju u vojne baze i pogibija na sve strane. Granice se pomeraju, a prevrati su, čini se, postali svakodnevna pojava.

Sa druge strane, predsednik Aleksandar Vučić i njegove reči su najbolji dokaz koliko su važni mir, sigurnost i ekonomski napredaj. U svetlu ratnog ludila i haosa u svetu to najbolje vidimo.

Vučić je više puta upozoravao da će početi napad na Iran, i iako su se pojedinci smejali, njegovo predviđanje spoljnopolitičkih prilika se već po ko zna koji put pokazalo kao istina. Rekao je i da nije dobio informacije ni iz SAD ili Irana, već iz jedne treće zemlje.

- Nagovestio sam to i govorio sam o tome, ja ne mogu o tome da govorim kao analitičar, ja moram da govorim precizno i ozbiljno. Nije bilo neočekivano. Nekoliko stvari koje su važne za građane Srbije. Ne mislim da je počeo treći svetski rat, ali i ne mislim da uprkos borbi da se Iran suprotstavi napadačima ima velike šanse da odbrani zemlju i teritoriju. Kao što ne mislim da će se ovo završiti posle jednog dana - rekao je danas predsednik Vučić za Informer.

Njegove reči su po milioniti put potvrdile ono što svi znaju, a mi u Srbiji koja se konstantno suočava sa neverovatnim pritiscima najbolje znamo - da je mir najveća politička vrednost današnjice.

- Ovo neće biti uobičajena priča od jednog ili dva dana. Trajaće mnogo duže, mislim da će imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu. Time se sužava i smanjuje manevarski prostor i za Kinu, a Rusija posle gubitka uticaja u Siriji, Nikaragvi, Venecueli, Jermeniji, Azerbejdžanu, gubi još jednog prijatelja. Situacija na svetskom nebu postaje mnogo jasnija. U skladu sa tim mi moramo da razumemo poruke silnih i da čuvamo svoju slobodu i nezavisnost, našu decu, naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali i da jačamo naše odbrambene potencijale - kazao je on.

Još vrednije i važnije za svakog građanina Srbije je da sada, kada u svetu bukti više velikih ratova, u kojima učestvuju najveće i najjače svetske sile, naše rukovodstvo nije reaktivno, već proaktivno. Kako je naglasio Vučić, u njegovom fokusu je izrada plana 2030-2035, koji će uskoro biti predstavljen javnosti.

Koliko je budućnost važna za Vučića pokazuje i to da je obrazovanje stavio u fokus.

- Fatalnu grešku smo napravili prošle godine, i moramo naučiti lekciju iz svojih grešaka. Strašne smo greške napravili, razorili smo i decu i obrazovni sistem, i moraćemo mnogo više i uspešnije da radimo. To nije pitanje dužine trajanja časova, već tektonskih promena. Hoćemo li imati fakultete za veštačku inteligenciju, mi moramo spremati decu za robotiku i superkompjutere, a ne da nam se život svodi na protest protiv akvarijuma - kazao je on.

On je još jednom ponovio građanima Srbije da nema razloga za paniku zbog napada na Iran, i skrenuo je pažnju da neki ljudi u Srbiji ratove vole da gledaju uz kokice, kao utakmicu, dok neki paniče.

- Nema mesta panici. Jedina briga koju imam je Srbija, i o njoj brinem danonoćno, i suviše sam ja odgovoran i ozbiljan da bih stvari prepuštao slučaju. Srbija će biti mirna, sigurna i stabilna.

Autor: Iva Besarabić