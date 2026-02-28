Mićin: Ne postoji Novosađanin koji se grohotom ne nasmeje kad god Borislav Novaković govori o poštenju

Ne postoji Novosađanin koji se grohotom ne nasmeje kad god Borislav Novaković govori o poštenju i kriminalu jer svi znaju da je sam protiv sebe podneo prekršajnu prijavu kako bi izbegao odgovornost za nestanak 4,5 miliona evra na gradnji Bulevara Evrope. 2010. godine za prekršio je Zakon o javnim nabavkama, kada je odobrio isplatu 356 miliona dinara mimo zakona, što je potvrđeno i presudom Prekršajnog suda, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin reagujući na pisanje Radara.

- Kroz 17 prestupa, nestalo je oko nekoliko miliona evra, ali je zahvaljujući pravosuđu koje su reformisali, opet gle čuda osuđen na prekršajnu kaznu od svega 200.000 dinara. Ova moralna gromada je hapšen zbog sukobljavanja s policijom i napada na policajce i osuđen na šest meseci zatvora, dve godine uslovno - napisao je Mićin na društvenoj mreži X i dodao:

Takav Borislav Novaković, misli da je poželjan i omiljen među Novosađanima, a da je nepoželjan Aleksandar Vučić, u čije vreme je u Novom Sadu otvoreno 15 fabrika, zaposleno 50.000 Novosađana, i prosečna plata dostigla 146.000 dinara. Kakav sukob s razumom!

Не постоји Новосађанин који се грохотом не насмеје кад год Борислав Новаковић говори о поштењу и криминалу јер сви знају да је сам против себе поднео прекршајну пријаву како би избегао одговорност за нестанак 4,5 милиона евра на градњи Булевара Европе. 2010. године за прекршио је… pic.twitter.com/XEURkAtOvT — Žarko Mićin (@micinzarko) 28. фебруар 2026.

- Da smo birali ne bi mogli da imamo idealnijeg protivnika i kritičara. Novaković je simbol bezakonja i propadanja Novog Sada, a Vučić i SNS su simbol uspona i razvoja grada. I zato je sasvim jasno zašto su Novosađani ubedljivo na strani Vučića i Srpske napredne stranke i zašto ćemo nastaviti da pobeđujemo. Novosađani ne žele da ih vode osobe kojima je prestupništvo postalo stil života. I jedini politički plan i program.

Novosađani žele nove fabrike, nove mostove, nove škole i vrtiće, nova radna mesta i još veće plate. I znaju da im to garantuju Vučić i SNS - zaključio je Mićin.

Autor: Pink.rs