'MI MORAMO DA SE RAZUMEMO, DA ČUVAMO SVOJU SLOBODU I MIR' Vučić: Naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima video-porukom na svom Instagram profilu, fokusirajući se na najvažnije pitanje za svaku porodicu u zemlji – bezbednost dece i očuvanje mira.

„Naše majke da ne brinu“

U emotivnoj, ali odlučnoj poruci, predsednik je naglasio da je država garant sigurnosti mlađim generacijama:

- Mi moramo da razumemo poruke silnih, da čuvamo svoju slobodu, samostalnost i nezavisnost, mir, našu decu. Naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali da istovremeno jačamo odbrambene potencijale - istakao je Vučić.

Snažna odbrana kao garant mira

Povodom vojnih vežbi koje se održavaju u Zagrebu, Tirani i Prištini, predsednik je poručio da Srbija reaguje smireno i racionalno, ali sa jasnim planom odbrane:

- Srbija snažno napreduje i ozbiljno promišlja. Imamo „višeslojnu“ odbranu. Mi smo mala zemlja i ne možemo protiv NATO-a ili najmoćnijih na svetu, ali ćemo biti toliko snažni da bi bilo čiji udar na Srbiju svakoga skupo koštao. Ja nikada neću dovesti zemlju u poziciju da najmoćniji na svetu udare na nas - zaključio je predsednik u video-obraćanju.

