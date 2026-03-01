'JEDINA BRIGA KOJU IMAM JE SRBIJA' Vučić svojom politikom uveo našu zemlju u mir i stabilnost dok ratovi besne na sve strane: Srbija će biti mirna i sigurna

Ceo svet danas budno prati šta se dešava na Bliskom istoku i svi se pitaju koji su sve ratni scenariji mogući. Strepnja i zabrinutost dominantno je zavladala u jednom času, u onom kada su bombe počele da padaju, bez izgleda da se u skorije vreme zaustave. U opštem globalnom haosu, Srbija insistira na miru i stabilnost, uz odlučnost da za svoje građane to i obezbedi po svaku cenu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u više navrata je isticao da je u vremenu globalne neizvesnosti najvažnije očuvati mir, sigurnost i predvidivost za građane. Poruka koju on šalje jeste da Srbija mora da vodi odgovornu i promišljenu politiku, da ne podleže spoljnim pritiscima i da čuva sopstvene interese.

Dok se na drugim meridijanima broje rakete i analiziraju vojni kapaciteti, predsednik Vučić naglašava potrebu za ekonomskom stabilnošću, investicijama i unutrašnjim mirom. U trenutku kada mnoge zemlje razmišljaju o kriznim planovima i vanrednim scenarijima, Srbija pokušava da očuva kontinuitet i sigurnost.

U vremenu kada globalna scena izgleda kao šahovska tabla na kojoj se povlače rizični potezi, stabilnost postaje najdragoceniji resurs. Toga je vrlo dobro svestan Vučić, a treba da budu svesni i svi koji žive u Srbiji. Srbija je u ovako turbulentnom trenutku oaza mira i to ne zato što ju je neko takvom proglasio, već zbog toga što se ona u prethodnim godinama izgrađivala da to postane. Ništa nije palo s neba. Državni vrh Srbije, predvođen jasnom vizijom i državničkom veštinom Aleksandra Vučića, obezbedio je za svoje građane stabilnost, za kojom danas tragaju i mnogo moćnije države.

Govoreći o sukobu Irana sa SAD i Izraelom, Vučić je rekao da ovo neće biti rat koji će trajati jedan ili dva dana.

- Ne mislim da je počeo treći svetski rat, i ne mislim da uprkos borbi da se Iran suprotstavi napadačima ima velike šanse da odbrani zemlju i teritoriju. Kao što ne mislim da će se ovo završiti posle jednog dana. Trajaće mnogo duže. Mislim da će imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu. Time se sučava i smanjuje manevarski prostor i za Kinu, a Rusija posle gubitka uticaja u Siriji, Nikaragvi, Venecueli, Jermeniji, Azerbejdžanu, gubi još jednog prijatelja. Situacija na svetskom nebu postaje mnogo jasnija. U skladu sa tim mi moramo da razumemo poruke silnih i da čuvamo svoju slobodu i nezavisnost, našu decu, naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali i da jačamo naše odbrambene potencijale - izjavio je on za Informer.

On je naglasio da nema razloga za paniku zbog ovog rata.

- Jedina briga koju imam je Srbija, i o njoj brinem danonoćno, i suviše sam ja odgovoran i ozbiljan da bih stvari prepuštao slučaju. Srbija će biti mirna, sigurna i stabilna - poručio je Vučić.

Više nego ikad pokazuje se koliko je važno imati stabilnog lidera koji je poštovan u svetu. Samo treba pogledati šta se dešava na celoj planeti i uvideti da mnoge nacije današnji dan provode sa strepnjom i neizvesnošću, jer niko ne zna šta će se sutra desiti. S druge strane, Srbija je mirna upravo zbog politike njenog predsednika.

S jedne strane gledamo svet u kojem se govori o udarima, presretanjima i crvenim linijama, svet u kojem finansijska tržišta reaguju na jednu jedinu izjavu, svet u kojem se diplomatski ton menja iz sata u sat. S druge strane, građani u Srbiji imaju privilegiju da njihova država vodi politiku koja insistira na miru, dijalogu i stabilnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je na činjenicu da je ovo što se u subotu desilo dugo organizovano i spremano i da je velika sila dovedena u Persijski zaliv.

- Ne verujem da je Tramp oduševljen Rezom Pahlavijem, već on želi bivšeg gradonačelnika Teherana, neku vrstu iranske Delsi Rodrigez, poslušnog piona koji će raditi sve što se kaže. Ovo je novo doba, pre nekoliko dana niste mogli da zamislite da će Venecuela postati marioneta SAD. Političke posledice će biti ogromne na Zaliv i na ceo svet. Okretanje Irana ka Americi znači da SAD dobija u teritorijalnom smislu dominantnu poziciju kakvu je i imala, da pokazuje zube i želi da pokaže ko je dominantan u svetu - objasnio je Vučić

Uz poruku da moramo sačuvati mir, Vučić je naglasio i da moramo da nastavimo da naoružavamo svoju zemlju. Kako je najavio, u narednih dva ili tri meseca obavestiće javnost o nabavci najmoćnijih PVO sistema, "kakve nismo ni sanjali da ćemo imati".

- Desetine iranskih projektila su presretnute iznad Emirata, poginuo je jedan civil. Nije samo gađanje vojnih ciljeva u toku, već ide iznad centara gradova. Ne mislim da će biti previše snage u budućnosti, glavna borba će se voditi oko promene vlasti. Podsetiću vas, kao i u Srbiji, lagali su da je u pitanju humanitarna katastrofa. Glavna im je bila smena vlasti u Beogradu, kao i odvajanje 14 odsto naše teritorije - naglasio je on.

Vučić kaže da bi smena vlasti u Teheranu dovela do pada uticaja zalivskih kraljevina, dok bi Iran izbio na prvo mesto na Zapadu.

- Ali Iran bi time izgubio nezavisnost. Dakle, ide se na rušenje Hamneija u potpunosti, ide se na skidanje glave poglavaru iranskom, i zatim uspostavljanje ekonomske računice koja će ići na ruku najmoćnijoj sili sveta. Time Tramp ostvaruje svoje ciljeve, ne uvek na način na koji je govorio. Naravno, sve sile koje su govorile da su velike pokazuju da su nedovoljno jake. Mislim i da sam saznao definitivno razloge ruskog povlačenja sa KiM, ali ne mogu o tome javno da govorim - rekao je predsednik.

