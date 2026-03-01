Kosovska policija upala u srpske kuće, priveli petoro ljudi!

Dramatično saopštenje kancelarije za Kosovo i Metohiju! U brutalnoj akciji Kurtijeve takozvane kosovske policije, jutros je u selu Suvo Grlo kod Srbice privedeno petoro Srba.

Uz upotrebu sile, Kurtijeve falange blokirale su jutros ovo selo, oko šest sati razbile su vrata na porodičnim kućama Nebojše T., Siniše T., Predraga T., Gorana T. i Ratka K., vršile pretres i premetačinu i naočigled porodica, supruga i dece privele srpske domaćine, koji godinama mirno žive na svojim ognjištima, a koje su potom odvele za Prištinu.

Porodicama privedenih rečeno je da se oni sumnjiče za ratni zločin, iako je jasno da je reč o Kurtijevom planu da se unese strah u ovu srpsku enklavu u kojoj Srbi grade život sa svojim porodicama, a meštani zastraše i nateraju na beg.

U vreme kada čitav svet strahuje zbog sukoba, Kurti izvodi ovakve smišljene i planske akcije protiv Srba, kako bi dodatno destabilizovao situaciju na Kosovu i Metohiji, izazvao nove krize i tenzije na terenu.

Hapšenja za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji za Kurtija su paravan za odmazdu i maltretiranje Srba, s obzirom na to da se sva hapšenja za navodne ratne zločine protiv Srba sprovode bez ikakvih kredibilnih svedoka, materijalnih dokaza, već isključivo kao vid pritiska i mehanizam za zastrašivanje Srba kako bi napustili svoja sela. Tome u prilog svedoči i činjenica da se ovakva privođenja izvode decenijama nakon sukoba.

Privedenima će biti obezbeđena pravna pomoć, a Kancelarija za KiM obavestiće sve relevantne međunarodne predstavnike o ovom novom progonu Srba i zahteva njihovo angažovanje i hitnu reakciju, jer ovakvi antisrpski potezi Kurtijeve vlasti ne doprinose miru i stabilnosti, već dodatno eskaliraju prilike na terenu i Srbima krše osnovna ljudska prava.

Autor: S.M.