MRDIĆ: Da li je Zagorka Dolovac obavestila svog mentora Slobodana Homena da pobegne iz zemlje i izbegne hapšenje?

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić kaže da spisku zločina, kršenja zakona, koketiranja sa kriminalnim klanovima i nepočinstava koje je poslednjih šesnaest godina počinila vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac svakako treba dodati bekstvo iz zemlje bivšeg državnog sekretara u Tadićevom Ministarstvu pravde Slobodana Homena čime je izabrao da odgovara u aferi ”krađe državnih ordena”.

Homen je arhitekta ‘krvave reforme pravosuđa” iz 2010. godine u kojoj je život izgubilo 20 sudija a bez posla je za jednu noć ostalo više od hiljadu sudija i tužilaca. Ovu reformu za Homena i Demokratsku stranku operativno i surovo sprovela je Zagorka Dolovac i tako “zaradila” čelno mesto u srpskom tužilaštvu. Kada je istraga utvrdila da je Homen sa svojim timom od 2000. godine ukrao 43 hiljade komada različitog ordenja iz Palate Srbija Dolovac je sve učinila da ga zaštiti. Pored toga što je bilo više krivičnih prijava Homen je nesmetani krao ordenje a tužilaštvo pod kontrolom Zagorke Dolovac nije radilo da bi se rad na predmetu prekinuo zbog zastarelosti. Kada je policija 2019. godine pronašla nove dokaze, tužilaštvo je moralo predmet da izvadi iz fioke a Dolovac više nije mogla da štiti Homena. Ipak, nekim čudom, pre hapšenja, Homen je pobegao iz zemlje. Da li je Zagorka Dolovac javila Slobodanu Homenu da napusti zemlju? Tokom proleća prošle godine mediji su objavili da se Dolovac na jezeru Komo u Italiji sastala sa Homenom, koji ima italijansko državljanstvo i nalazi se u bekstvu. Ove napise Dolovac nikada nije demantovala što bi uradio svaki tužilac na svetu ako bi ga doveli u vezu sa okrivljenim koji je u bekstvu od pravde. Veze Dolovac sa kriminalem i beguncem od pravde Slobodana Homena su neraskidive. Zajedno su za Borisa Tadića otpustili preko hiljadu sudija i tužilaca, koristeći podatke BIA i policije, bez obrazloženja. Odgovorni su jer je u toj reformi život izgubilo 20 sudija. Homen je vodio računa, zajedno sa drugim mentorom Zagorke Dolovac, Bojanom Pajtićem da njen partner Dragan bude poslovno zbrinut o čemu ćemo da pričamo narednih nedelja, za Homena je sprovodila političe hajke i radila osetljive slučajeve kao što je bio slučaj “Miladin Kovačević” u kome smo platili kao zemlja skoro milion dolara državnih para zbog brljotina Borka Stefanovića a Dolovac mu se odužila tako što ga je spasila od zatvora kada je trebalo da bude uhapšen zbog istorijske krađe ordenja. Danas Homena sa italijanskim državljanstvom putuje po svetu, viđa Zagorku Dolovac kada poželi, Treće osnovno tužilaštvo skoro da ne radi ništa po tom predmetu i čeka da predmet zastari. Onako kako Dolovac i Nenadić rade sa predmetom ubistva advokata Miše Ognjanovića gde štite ubice i direktno rade za kriminalce koji su ubili advokata. Ko je gledao kultni film o aferi Votergejt seća se kultnog upustva tajnog izvora novinarima Vašington Posta Bobu Vudvordu i Karlu Bernštajnu. ”Pratite tok novca” govorio im je tajni izvor. U slučaju Zagorke Dolovac samo treba da se prati tok kriminala. Ona je sigurno tu.

Autor: Pink.rs