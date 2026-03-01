Đurđević Stamenkovski: Država čvrsto opredeljena za mir i vojnu neutralnost

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da je za Srbiju od presudne važnosti očuvanje političke stabilnosti i dosledno poštovanje principa međunarodnog prava, naglašavajući da je država čvrsto opredeljena za mir i vojnu neutralnost u složenim geopolitičkim okolnostima.

"Mislim da smo jedinstveni oko toga da je za Srbiju apsolutno uvek najvažnije da se poštuju principi međunarodnog prava. Srbija pripada onom taboru na geopolitičkoj mapi sveta koji uvek zagovara mir", rekla je ona za Tanjug.

Prema njenim rečima, svet se trenutno pregrupisava između onih koji veruju da se globalni konflikti mogu rešavati ratom i zemalja koje pozivaju na deeskalaciju i pregovore.

"S obzirom na to da smo mi opredeljeni kao vojno neutralna zemlja, ne vidim razlog da se svrstavamo na bilo čiju stranu, naročito jer situacija nije crno-bela i ima mnogo nijansi koje mogu da opredele naš stav", naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila i da Srbija ima gorko iskustvo rata i da je zato važno da država ostane trezvena i dosledno poziva na mir.

"U svakom ratu ginu nevini i nema rata koji nije unesrećio neku porodicu koja nije uticala na bilo kakve političke odluke", rekla je ministarka.

Kako je navela, očuvanje političke stabilnosti je imperativ i država je učinila sve da tu stabilnost očuva, jer bez unutrašnjeg mira država teže odgovara na spoljnopolitičke i bezbednosne izazove.

Ona je ocenila da predstojeći lokalni izbori u deset opština mogu biti relevantan pokazatelj volje građana i realnog političkog raspoloženja u zemlji.

"Kad imate jednu ili dve opštine, to je nešto malo teže, jer obe grupacije mogu da fokusiraju svoje snage i svoju stranačku infrastrukturu u te lokalne samouprave, ali već u deset opština situacija će dati neko ogledalo realnog stanja u zemlji", rekla je ona.

Dodala je i da ne može da shvati da se neko, umesto pripreme za te izbore, bavi nekim drugim stvarima priželjkujući nečiju smrt.

Ministarka je upozorila da bi produženi globalni sukobi i rast cena energenata mogli dodatno da uslože ekonomsku situaciju, ne samo u Srbiji već i širom sveta.

Đurđević Stamenkovski je kazala i da potezi vlasti u Prištini predstavljaju pritisak na srpsku zajednicu, uključujući prosvetne, zdravstvene i verske institucije.

Prema njenim rečima Srbija, iako je na evropskom putu, ima pravo da ukaže na položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da očekuje doslednu primenu standarda ljudskih prava.

Ministarka je istakla da je država uspela da očuva javni red i mir bez težih posledica kada je reč o protestima, naglašavajući da je zadatak institucija da štite poredak i bezbednost svih građana.

Ona je dodala i da EU pokazuje dvostruke standarde kada je reč o ljudskim pravima, jer se "mnogo više sekira za dešavanja na Bliskom istoku nego za stanje na Kosovu i Metohiji".

Ocenila je i da se u evropskim institucijama nedovoljno govori o zatvaranju filijala Crveni krst Srbije u AP Kosovo i Metohija i dodala da je o tome razgovarala sa predstavnicima te organizacije, koja ove godine obeležava 150 godina postojanja.

"Reč je o humanitarnoj organizaciji koja pomaže svima, bez obzira na nacionalnost. Smatram da je važno da međunarodna zajednica ima uvid u takve poteze", rekla je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je izrazila i zabrinutost zbog, povećanja vojnog budžeta privremenih institucija u Prištini i saradnje sa Tiranom i Zagrebom.

"Čemu vojni savezi uopšte, Priština, Tirana, Zagreb? Ili je to možda pokušaj da se oni na mala vrata uvuku u NATO? Bojim se ja da se oni ne pripremaju za nešto drugo. Srbija mora da bude spremna da odvrati svaku potencijalnu agresiju", navela je ona.

Naglasila je i da je očuvanje mira prioritet.

Ministarka je navela i država pokazala odgovornost kada je reč o protestima u prethodnom periodu i da je najvažnije što nije bilo stradalih.

Đurđević Stamenkovski je podsetila i da je u Srbiji registrovano oko 100.000 boraca i da država godišnje izdvaja 25 milijardi dinara za boračko-invalidsku zaštitu.

"Naša je obaveza da negujemo kulturu sećanja i da mlađe generacije znaju kroz šta je zemlja prošla", kazala je ona.

Kada je reč o socijalnoj politici, ona je naglasila i da je tema statusa roditelja-negovatelja među prioritetima resornog ministarstva.

"Održana je prva sednica radne grupe, a po dobijanju dodatnih predloga udruženja predstavićemo nacrt zakona. Cilj je da rešenje bude pravedno i održivo, uz sprečavanje eventualnih zloupotreba", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, budžet resornog ministarstva za davanja prema porodici iznosio je prošle godine 137 milijardi dinara, ne računajući sredstva drugih resora i lokalnih samouprava.

Na pitanje da li očekuje rekonstrukciju vlade pre parlamentarnih izbora, ministarka je odgovorila da je svaka promena dobrodošla ukoliko doprinosi većoj efikasnosti.

"Ako to može da podstakne članove vlade da više rade, važno je da se to poruči. Svi mi možemo u nekom trenutku da se umorimo, da zastanemo, da malo zaboravimo ko smo i šta smo i zašto smo tu i zato je važno da nas uvek na to neko podseća. To je normalno i tako treba da bude", rekla je Đurđević Stamenkovski.

