NEMOJTE SA SRBIJOM DA SE ZAFRKAVATE! SPREMNI SMO DA ODVRATIMO AGRESIJU: Ministarka Stamenkovski o važnosti mira tokom svetskih sukoba

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je danas o važnosti očuvanja mira u Srbiji u kontekstu izbijanja novog rata na Bliskom istoku.

Ona je istakla da slike sukoba u svetu bude bolna sećanja na prošlost, ali i da Srbija danas ima jasan odgovor na sve pretnje.

- Nema poštene kuće u Srbiji, koja je juče videla kako lete rakete, nije se setila 1999. godine i svega onoga što nam se desilo i rekla: "Ne daj Bože samo rata". Kako ćemo mi da predupredimo to? Tako što ćemo da im pošaljemo poruku: "Nemojte sa Srbijom da se zafrkavate! Zato što se Srbija ozbiljno spremila da svojim naoružanjem odvrati vašu agresiju" - istakla je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski je navela da je za zemlju sa gorkim ratnim iskustvom ključno da ostane trezvena i da uvek poziva na mir.

- Jer u svakom ratu ginu nedužni - naglasila je ona.

Autor: D.S.