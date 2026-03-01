UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS – HIT TVIT! VEIZOVIĆ OTKRILA ŠOKANTNE DETALJE: Tužilaštvo je bilo pod kontrolom onih koji NISU HTELI da gone nasilnike, ali sada je KRAJ!

Verica Bradić sa svojim gostima u emisiji "Hit tvit" pretresa najvažnije objave na društvenim mrežama i događaje koji su obeležili sedmicu. Publika i gosti će i večeras moći da glasa za svoje favorite.

U studiju su: Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS-a, Branko Babić, biznismen i Vesna Veizović, novinarka.

Predlog broj 1. Rat u toku - Napad na Iran

Milenko Jovanov rekao je nakon odgledanog predloga da je naša zemlja u daleko boljoj poziciji i da mi u miru pričamo kako želimo da razvijamo ekonomiju, a sa druge strane možemo da vidimo da mir nije ne što što nam je dato i garantovano.

- To se preko noći može promeniti. I zato moramo da vodimo račune o sebi i da stavljamo svoj interes ispred sebe. U poslednje vreme imao situaciju da je lider jedne zemlje kindnapovan i da je lider jedne zemlje ubijen i mi moramo da nađemo način da naša zemlja bude van tih svetskih tokova - rekoa je Jovanov.

Branko Babić govorio je o pokušajima opozicije da drži lekcije vlasti kako da se ponašaju u ovom kriznom vremenu i pomenuo.

- Mene ne čudi za Sava Manojlovića s obzirom da je izašao sa vešću da je beogradski sat isti kao i Alibabin , tako da od njega očekujem razne gluposti - rekao je Babić.

On se nadovezao na priču da se forsira priča da se pošalju avioni u vreme kada je vazdušni saobraćaj nad bliski istokom gotovo obustavljen, rekavši da je to potpuno idijotski.

- To je ta grupa ljudi koja često kaže "ma j*bem ti državu , a kada se nađu u problemu traže pomoć od te iste države - rekao je Babić.

Vesna Vezirović je dodala da bi se na taj način samo ljudi poslali u smrt i da je najbolje sada da se sačeka da to uslovi dozvole.

Jovanov se dotako trojnog pakta na Balkanu rekavši da se zna ko bi mogao da bude njihova meta napada.

- On je ste napravljen protv Srbije,a li ne verujem da će se usuditi da krenu protiv Srbije jer je naša vojska sada u mnogoj poziciji nego što je bila. Misli mda nisu toliko poludeli da nešto probaju, ali kada pogledati šta sve Kurti rdi treba voditi računa - rekao je Jovanov.

Babić se nadovezao i rekao da ne veruje da će se desiti neki napad na Balkanu dodajući da je trenutno svima u interesu mir.

Na pitanje da li može da globalna kriza uspori investicije i infrastrukturne projekte u Srbiji Jovanov je rekao da je važno da će u programu razvoja Srbije biti predviđena reforma obrazovanje.

- Videćemo šta će biti, rekli su da je zatvoren moreuz i da će nafta poskupeti, videćemo kakve će veze i uticaja to imati na Evropu. Srbija je ozbiljna zemlja tako da ćemo i u ovoj situaciji imati adekvatnu rekaciju. Ono što je za nas bitno je da mormao da prestanemo da birmao stranu čim izmijen eki sukob. To na s se ne tiče. Moramo biti neutralni - rekao je Jovanov dodajući da imao taj osećaj za pravdu ali da taj osećaj mormoa da gurnemo u stranu sada.

Kaže da je ovo tek drugi dan krize i da ćemo tk videti kakve će posledice sve biti.

Kako je rekao oni kažu da ruše režim koji je ubio veliki broj ljudi ,a mi smo imali obojenu revoluciju gde se opet zahvaljujući predsedniku Vučiću ništa nije desilo.

- Zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i njegovoj politici mi sada možemo da pričamo o tome kao o nečemu što je od nas daleko - rekao je Jovanov.

Babić je rekao da je Dubai bio globalni magnat sigurnosti za investicije.

- Ta slika je srušena i to će trajati. SA druge strane imamo Evropu koja se sprema za rat ,a kapital nikad ne ide u zemlje koje su nesigurne i koje se psremaju za rat. Mi imao dugo mir, ali on se ne podrazueva o nnije besplatan, mi smo investiral iu njega. Mislim da dolazi vreme kada a ćemo moći da naplatimo tu investiciju - rekao je Babić dodajući da misli da će Srbija biti jedan novi globlani magnet za investicije.

To se desilo, kaže Babić, upravo zahvaljući miru koji je održao Vučić.

Vesna Veizović je rekla da u ovoj situaciji ne treba da stajemo na određenu stranu, ali da treba pratitit situaciji i da vrlo dobro prepoznamo stranu pobednika.

Kako je rekla može se desiti razna geopolitička promena i da se promeni položaj Rusije i da se na neki način zaustavi razvoj Kine.

Na pitanje da li ova situacija može da utiče na situaciju u regionu i da dovede do nekih novih napada Jovanov je rekao da mi konstanno imao neke napade ovde.

Kaže da imao stalno neke napade naročito na Vučića koji im je kriv za sve u Crnoj Gori, Hrvatskoj i slično.

- Mi mormao da shvatimo da nam je osnovni zadatak i cilj mir i da taj cilj mormoa da ostvarimo kako god zanom i umemo jer je to temelj svakog razvoja zemlje - naglasio je Jovanov, dodajući da nisu slučajno blokaderi pokušavali i generalni štrajk i ostalo.

On je pomenuo skup u Nišu gde su bokaderi u nosili lutku Aleksandra Vučića raspete na krst u i to u vreme posta.

- Kako neko može da reaguje na to, vi vidite u kom to pravcu ide i nadam se da će se sa tim završiti odmah nakon izbora - reako je Jovanov uz slogan "Mir stabilnost Vučić - Rat nestabilnost blokaderi ".

Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave kriminalističke policije – Službe za suzbijanje kriminala i policijski službenici PU Kraljevo, u saradnji sa Bezbednosno-informativna agencija, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Predlog broj 2. Atentat

- Mi imao tradiciju kada su atentati u pitanu imao atentat na Karađorđa, Aleksandra Krađorđevića pa onda na kraju i na Đinđića, hoću da kažem da nije uputno omalovažavati takve stvari kada se dese. U ovom slučaju je neko pretio klanjem dece predsednika Vučića- rekao je Jovanov dodajući da o tome postoji i snimak.

On je dodao da se ovde radi o ljudima koji su pripremali napad na Aleksandra Vučića i u bistvo njegove dece.

O nje rekao da imao a neodgovorno ponašanje blokadera iz skupštine i nekih medija koji stvaraj uatmosferu da se ofako nešto desi jer oni 14 godina ubeđuju ljude da je jedini probelm Vučić i da će svi problemi da nestanu kada njega ne bude bilo.

- N1 je obajvio sada da je Vučić kriv zato što se u Srbiji ne rudari litijum, i sad će oni da kažu mi smo za litijum iako su godiiam vodiloi kampanju protiv litijuma - rekao je Jovanov.

Dodao je da su oni normalizovali nasilje.

- To su radili i kada su imali TV prenos sa protesta, prikazuju lomljenje porstorija SNS- i kažu ništa se ne dešava smo lome prostorije. Oni su izmisli da je ubijeno dete u Valjevu i nahuškali ljude da razbijaju prostrije SNS-a. Oni huškaju na nasilje. Zato se nadam da će kad tad da ogovaraju ne samo učinioci krivičnog dela već i podstrekači, a njih i te kako ima u Šolakovim medijima - reako je Jovanov.

Babić je dodao da samo bolestan čovek može da planira ubistvo nečije dece.

- Meni je to prestrašno, kao smo došli do toga - rekao je Babić i podsetio na monstruozne poruke koje su u piućene predseniku Vučiću i njegovoj deci.

- Ne znam kako neko može da kaže da ovde nema osnova da se ovo procesuira - naglasio je Babić.

Jovanov je rekoa da država mora da dovede ovo u red i da ne sme svašta da se piše na mrežama.

- Tu opet dolazimo do medija koji toliko dugo rade na dehumanizaciji predsednika Vučića - dodao je on.

Babić dodaje da je imao više puta raspravu na društvenim mrežama gde je pitao da mu obajsne zašto je Vučić kriminalac i da niko nije uspeo da mu to objasni.

Novinarka Veizović je rekla da imao već mesecima da nasilje na mrežama postalo normalno i da se prenelo na ulice ali ne samo zbog medija već zbog tužilaštva jer je na njegovom čelu Boris Majlat koji je direktni izaslanik Zagoreke Dolovac i koji se javno hvlaio da nije hteo da goni ljude koji su pretili na mrežama.

- Međutim to odeljenje je konačno vraćeno tužilaštvu i smim ti je tužilaštvo konačno počelo da radi - dodala je ona.

Autor: D.S.