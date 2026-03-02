Zagrebački analitičar poručio: Croatia Airlines ima minus koliki Air Serbia ima plus! To je SRAMOTA do neba

Hrvatska analiza finansijskog stanja avio-kompanije Croatia Airlines pokazuje velike gubitke, što je istakao i analitičar Alen Šćuric.

Croatia Airlines će ostvariti gubitak od čak 38,82 miliona evra, što je izuzetno visok iznos za kompaniju sa samo 15 aviona. Dok su druge avio-kompanije u svetu ostvarile ukupan profit od 39,5 milijardi američkih dolara, Croatia Airlines je, prema analizama, postala pravi "mega-gubitnik", piše tamošnji portal "Zamaaero".

Croatia Airlines nije bila finansijski pozitivna već 18 godina. Od 2008. do 2012. gubici su se kretali od 11,9 do 64,7 miliona evra godišnje. Od 2013. do 2017. ostvarivala je minimalni profit od 0,2 do 3,5 miliona evra, ali samo zahvaljujući prodaji Pleso Prevoza, motora, aviona i slotova na London Heathrowu. Od 2018. nadalje, kompanija beleži gubitke od 10,6 do 47,5 miliona evra, osim 2023. godine kada je "formalno" bila pozitivna sa 2 miliona evra, ali i tada je prodala sve avione u modelu sale & lease back. Ukupno, u poslednjih 18 godina, akumulirani gubitak kompanije iznosi neverovatnih 312,8 miliona evra.

Izgovor kompanije je uvođenje novih aviona A220, ali čak i veće i profitabilnije kompanije uspešno uvode nove modele, dok Croatia uvodi samo sedam aviona u flotu. Gubitak se očekuje da još raste kada se uvede svih 15 aviona - možda čak i preko 50 miliona evra.

"Croatia Airlines beleži minus koji Air Serbia pretvara u plus, iako Air Serbia raspolaže znatno manjim resursima. Situacija je alarmantna, a reakcija vlasti, uključujući premijera Plenkovića, za sada izostaje".

Autor: Pink.rs