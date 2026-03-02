AKTUELNO

EVO ODAKLE BLOKADERIMA IDEJA O PALJENJU LUTKE S VUČIĆEVIM LIKOM! Po ugledu na sramne performanse U HRVATSKOJ, isti recept iz blokadne kuharice' (VIDEO)

Blokaderi su juče otišli korak dalje u sramnim nastupima i demonstriranju otvorene mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a sada je otkriveno da su inspiraciju pronašli - gde drugo nego u Hrvatskoj!

Na blokaderskom skupu u Nišu, u nedelju 1. marta, videli smo prizor koji prevazilazi granice političkog protesta i ulazi u zonu opasne i neprimerene simbolike - razapeli su lutku sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ukoliko treba podsećanje - spaljivanje lutke s Vučićevim likom već se desilo i to dva puta u Hrvatskoj!

Pre tačno godinu dana, 1. marta 2025, u Kašteli kraj Splita održan je tradicionalni karneval na kojem je spaljena lutka s likom predsednika Srbije .

Vučić je tada izjavio da je 'ponosan' na to što ponovo u Hrvatskoj spaljuju lutku sa njegovim likom, jer to znači da je uradio nešto mnogo dobro za Srbiju i srpski narod.

Kada je rekao "ponovo", mislio je na to što su i u februaru 2024. Hrvati palili lutku sa njegovim likom.

U pitanju je takođe bila manifestacija u Kašteli u Splitsko-dalmatinskoj županiji u Hrvatskoj, učesnici maskenbala su posle defilea spalili lutke sa likovima predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina.

Ivica Dačić tada je najoštrije osudio incident i tim povodom je upućena protestna nota Ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu.

Nažalost, ovi sramni postupci nisu ostali samo u granicama sesedne nam države, jer su domaći blokaderi uspeli da dotaknu novo dno ovim postupkom.

