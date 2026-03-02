NAJJEZIVIJE PRETNJE DO SAD! Uhapšen muškarac zbog poziva na ubistvo predsednika Vučića!

Policija je uhapsila P.S. (58) iz Gnjilana zbog sumnje da je pre nekoliko dana na društvenim mrežama uputio pretnje policijskim službenicama iz Bujanovca, kao i na račun predsednika Republike, ministara i generala.

On će, kako saznaje Tanjug, danas biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

P.S. je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca, jer je na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice.

U jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom kćerkom objavljen je komentar da je "predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić-čipovani homoseksualac", i da bi ga, kako je navedeno, "nabili na kolac, obesili naglavačke na čekrk, rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji".

U objavi se takođe pominju i drugi komentari u vezi sa ministrima u vladi, kao i pojedni generali.

Osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Autor: D.Bošković