Đurđev: Srbi na KiM neće biti taoci terorista — Srbija mora primeniti doktrinu nulte tolerancije i upotrebu oružane sile

Kada se Srbi kidnapuju, a teroristi glume legalnost i odvode i drže u pritvorima po političkom nalogu, to više nije pravni proces — to je instrument terorističkog pritiska. A kada Srbi sistematski žive pod pretnjom i otmicom i tzv. hapšenjem, to više nije incident, to je organizovani teror, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Država Srbija mora da usvoji jasnu bezbednosnu doktrinu da niko ne sme da kidnapuje, progoni ili zastrašuje naše građane bez posledica. Nema pregovora sa terorom. Nema tolerancije za nasilje nad srpskim narodom.

Đurđev ističe da se Srbija ne sme ponašati kao pasivni posmatrač.

- Svet poštuje samo one države koje štite svoje građane. Srbija mora da aktivira sve svoje bezbednosne, diplomatske i pravne mehanizme kako bi zaštitila narod na Kosovu i Metohiji. Svako ko ugrožava Srbe mora znati da će se suočiti sa institucionalnim antiterorističkim odgovorom.

On dodaje da se bezbednost ne gradi saopštenjima, već strategijom i konkretnim antiterorističkom akcijom.

- Nećemo pozivati na haos, ali ćemo insistirati na snazi. Država mora da deluje odvraćajuće. Ako neko pomisli da može da preti Srbima bez posledica, onda smo kao država zakazali.

- Srbija mora pokazati da postoji crvena linija. Kada su u pitanju život, sloboda i dostojanstvo našeg naroda i ta linija se ne prelazi. I svaki napad na Srbe biće tretiran kao napad na državu - poručio je Đurđev. On ističe da naša vojska i policija po Rezoluciji 1244 ima pravo da rasporedi do 999 pripadnika na teritoriji Kosova i Metohije.

- Potrebna je odlučna akcija srpskih vojnih i policijskih snaga sa ciljem oslobađanja Srba koje kao taoce drže Kurtijevi teroristi. Ukoliko bi šiptarske snage napale našu vojsku i policiju, onda ih treba udariti svim snagama i uništiti jednom za svagda. Mir se čuva silom i snagom. A Srbija mora pokazati da ima snagu. Oko za oko, zub za zub - zaključio je Đurđev.