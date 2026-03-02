MRDIĆ: DA LI JE NENADIĆ RADIO 'GENERALŠTAB' U DOGOVORU SA SMENJENIM ALBANSKIM TUŽIOCEM KOGA OPTUŽUJU ZA VEZU SA NARKO KARTELIMA?

Tajna poseta srpskog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića Tirani dokaz je da je slučaj “Generalštab” radio u dogovoru sa Albancima kako bi ova investicija, predviđena za Beograd, završila u Albaniji i kako bi se pokvarili odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Mrdićevu izjavu prenosimo u celosti:

Kako drugačije da se objasni da je Nenadić po povratku iz Tirane pokrenuo intenzivni rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal na slučaju ”Generalštab”, na kome pre toga tri meseca ništa nije rađeno, koji je doveo do podizanja optužnog predloga i odustajanja američkog partnera od investiranja u Beogradu i najave da će investirati u Albaniju. Srpska javnost bila je šokirana otkrićem da je Mladen Nenadić, tajno, boravio 15. septembra prošle godine u Tirani. Srpski mediji nisu pratili ovu posetu a Vrhovno javno tužilaštvo kao i Tužilaštvo za organizovani kriminal nisu objavili ni reč o Nenadićevoj poseti. Jasno je da je Nenadićeva namera bila da se ova poseta u Srbiji sakrije a potvrda za to je činjenica da od svojoj poseti Tirani nije obavestio srpsku ambasadu u Albaniji kao ni srpsko Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova. Niko ne zna o čemu je Nenadić u Albaniji razgovarao i da li je nešto potpisao. O svojoj poseti Albaniji Nenadić je ćutao pet meseci a tek pošto su se mediji zainteresivali za njegovu posetu i počeli da postavljaju pitanja odlučio je da “prizna” na tribini na Pravnom fakultetu da je bio u Tiranu. JTOK je u slučaju Generalštab od 23. maja do 25. juna saslušao 28 lica. Potom je usledila tromesečna pauza u radu u kojoj ovo tužilaštvo nije radilo ništa na predmetu Generalštab. Sve se promenilo kada se Nenadić vratio iz Albanije ”prosvetljen” i ”instruisan”. Odmah naređuje da se se nastavi rad na predmetu pa je od 25. septembra do 4. decembra saslušano još sedam lica od kojih će se čak četiri naći na optužnom predlogu JTOK-a koji je je objavljen 15. decembra prošle godine. Mladen Nenadić dužan je da javnosti odgovori odmah na ova pitanja! Kao što Nenadić mora da odgovori zašto je tužiocima iz JTOK rekao ”da mu je u Tirani rečeno da će se američki investotor povući ako bude podignuta optužnica za Generalštab”. To se i dogodilo jer je odmah po podizanju Nenadićevog optužnog predloga za Generalštab američki investitor objavio je da je odustao od projekta vrednog 750 miliona evra u Beogradu i da će investirati upravo u Albaniji. Nenadić je tako uspešno završio zadatak koji je dobio 15. septembra u Tirani.

U međuvremenu je Nenadićev partner iz ovog posla šef albanskog tužilaštva za organizovani kriminal, Altim Dumani smenjen pod optužbama da je duboko povezan sa narko mafijom.

Jedan od najvećih kritičara Nenadićev drug Dumani izuzetno je blizak i sa tzv kosovskim tužiocem Blerimom Isufajem, čija karijera obiluje brojnim skandalima i takođe vezama sa narkomafijom. E to je Nenadićevo društvo - Dumani i Isufaj, prljavi albanski tužioci u vezi sa narko mafijom.



