AKTUELNO

Politika

PIPER UPOZORAVA: Sudija pustio nasilnika na slobodu, preti zlo

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: TV Vesti Printscreen ||

Puštanjem Kokanovića na slobodu, blokaderi dobijaju zeleno svetlo da napadaju po ulicama, neophodne hitne promene u pravosuđu.

Nasilnik Zlatko Kokanović je pušten iz policijskog zadržavanja, kolokvijalno policijskog pritvora. To je odluka sudije, i mi svi treba da znamo ko je taj sudija, započinje analitičar Uroš Piper.

- Ko je sudija koji je pustio na slobodu čoveka koji se tereti za ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, za šta je zaprećena kazna od šest meseci do tri godine zatvora. I to ne prvi put. Znači, ovo je već više krivičnih prijava. Postoji opasnost od ponavljanja krivičnog dela. Svi moramo da tražimo da čujemo ime, ko je taj sudija koji je doneo odluku o puštanju Kokanovića iz pritvora. Jer, ako ništa drugo, mogao je da zna da može da ponovi krivično delo jer je već to radio u prošlosti.

@srpska.posla

Piper upozorava: Sudija pustio nasilnika na slobodu, preti zlo #srpskaposla #srbija #piper #fypage #fypシ

♬ original sound - Srpska posla

- Ali ljudi, ovo vam je dokaz šta se dešava sa pravosuđem danas u Srbiji. Ovo ohrabruje nekog drugog blokadera da sutra uzme pištolj, priđe policijskom kordonu i sa pola metra-metar razdaljine ispali metak u glavu policijskog službenika. Verujte mi, ne preterujem kad to kažem - ističe Piper.

- Neko će biti ohrabren da počini težak zločin ako ovome država ne bude uskoro stala na put. Izmene u pravosuđu su neophodne, promene su neophodne. Ovo više prelazi svaku granicu normalnosti. Desiće se tragedije, neko će napraviti težak zločin ohrabren ovakvim sudijama-blokaderima koji su donosili ovakve odluke. Verujem, nadam se da država ima snage da sredi stanje u pravosuđu - zaključuje on.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Uroš Piper

#Zlatko Kokanović

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kačevenda već bacila oko na Milovana?! Aleksandra aminovala, pa rekla kako su po karakteru isti! (VIDEO)

Zadruga

Podržao Enu i Peju: Lepi Mića dao zeleno svetlo njima dvoma, otkrio da vidi pravu emociju (VIDEO)

Extra

ŠOKANTAN SNIMAK! Stali na semaforu da sačekaju zeleno, odjednom ih zemlja progutala! (FOTO+VIDEO)

Zadruga

Otvorio dušu: Peja progovorio o odnosu sa Enom, Luka ga iznenadio priznanjem o Sandri! (VIDEO)

Zadruga

Gori od ljubomore: Aneli napala Kačavendu zbog Janjuša, Luka joj pružio podršku! (VIDEO)

Politika

ZAR VAM NIŠTA NIJE SVETO?' Predsednik Vučić objavio snimak jezivih napada blokadera na SPC: Sve maske su im pale! (VIDEO)