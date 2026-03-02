PIPER UPOZORAVA: Sudija pustio nasilnika na slobodu, preti zlo

Puštanjem Kokanovića na slobodu, blokaderi dobijaju zeleno svetlo da napadaju po ulicama, neophodne hitne promene u pravosuđu.

Nasilnik Zlatko Kokanović je pušten iz policijskog zadržavanja, kolokvijalno policijskog pritvora. To je odluka sudije, i mi svi treba da znamo ko je taj sudija, započinje analitičar Uroš Piper.

- Ko je sudija koji je pustio na slobodu čoveka koji se tereti za ometanje službenog lica u vršenju službene radnje, za šta je zaprećena kazna od šest meseci do tri godine zatvora. I to ne prvi put. Znači, ovo je već više krivičnih prijava. Postoji opasnost od ponavljanja krivičnog dela. Svi moramo da tražimo da čujemo ime, ko je taj sudija koji je doneo odluku o puštanju Kokanovića iz pritvora. Jer, ako ništa drugo, mogao je da zna da može da ponovi krivično delo jer je već to radio u prošlosti.

- Ali ljudi, ovo vam je dokaz šta se dešava sa pravosuđem danas u Srbiji. Ovo ohrabruje nekog drugog blokadera da sutra uzme pištolj, priđe policijskom kordonu i sa pola metra-metar razdaljine ispali metak u glavu policijskog službenika. Verujte mi, ne preterujem kad to kažem - ističe Piper.

- Neko će biti ohrabren da počini težak zločin ako ovome država ne bude uskoro stala na put. Izmene u pravosuđu su neophodne, promene su neophodne. Ovo više prelazi svaku granicu normalnosti. Desiće se tragedije, neko će napraviti težak zločin ohrabren ovakvim sudijama-blokaderima koji su donosili ovakve odluke. Verujem, nadam se da država ima snage da sredi stanje u pravosuđu - zaključuje on.

Autor: Iva Besarabić