IVICA DAČIĆ SKINUT SA RESPIRATORA Lončar otkrio kakvo je trenutno stanje ministra!

Ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a, Ivica Dačić, skinut je danas sa veštačke ventilacije (respiratora), saznaju beogradski mediji. Ova vest dolazi nakon višednevne borbe lekara i zabrinutosti javnosti za zdravstveno stanje prvog čoveka policije.

Lončar: "Ima razloga za optimizam"

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da je Dačićevo stanje znatno bolje nego u prethodnom periodu, što je dalo nadu lekarskom timu koji danonoćno bdi nad njim.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Bitno je da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene terapije", izjavio je Lončar nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1.

Nastavlja se borba na intenzivnoj nezi

Iako je skidanje sa respiratora ključan korak ka oporavku, ministar zdravlja je napomenuo da proces lečenja još uvek traje i da je Dačić pod stalnim nadzorom stručnjaka. Očekuje se da se tokom dana lekari koji direktno vode proces lečenja obrate sa detaljnijim medicinskim izveštajem.

