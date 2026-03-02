AKTUELNO

Politika

IVICA DAČIĆ SKINUT SA RESPIRATORA Lončar otkrio kakvo je trenutno stanje ministra!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Beta/Miloš Miškov, Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar unutrašnjih poslova i lider SPS-a, Ivica Dačić, skinut je danas sa veštačke ventilacije (respiratora), saznaju beogradski mediji. Ova vest dolazi nakon višednevne borbe lekara i zabrinutosti javnosti za zdravstveno stanje prvog čoveka policije.

Lončar: "Ima razloga za optimizam"

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da je Dačićevo stanje znatno bolje nego u prethodnom periodu, što je dalo nadu lekarskom timu koji danonoćno bdi nad njim.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Bitno je da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene terapije", izjavio je Lončar nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1.

Nastavlja se borba na intenzivnoj nezi

Iako je skidanje sa respiratora ključan korak ka oporavku, ministar zdravlja je napomenuo da proces lečenja još uvek traje i da je Dačić pod stalnim nadzorom stručnjaka. Očekuje se da se tokom dana lekari koji direktno vode proces lečenja obrate sa detaljnijim medicinskim izveštajem.

Autor: D.S.

#Ivica Dačić

#MUP

#SPS

#Vlada Srbije

#Zdravstveno stanje

#Zlatibor Lončar

#intenzivna nega

#uživo

#vesti dana

POVEZANE VESTI

Politika

DNO DNA! Blokaderi presrećni jer je ministar Dačić u teškom stanju

Politika

IVICA DAČIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Ministar u teškom stanju, priključen na aparate

Politika

Dačić se sastao sa mađarskim ministrom unutrašnjih poslova na Horgošu

Politika

'SVE JE PROŠLO MIRNO' Ivica Dačić se obratio posle održanih skupova: Mi bismo zaista voleli da svaki skup protekne na ovakav način, nije bilo ni povre

Izbori 2024

DAČIĆ OBAVIO GRAĐANSKU DUŽNOST: Ministar policije na glasanje došao sa ženom i decom! (FOTO)

Politika

'U POSLEDNJEM TRENUTKU JE UKAZANA LEKARSKA POMOĆ' Oglasio se Darko Glišić o zdravstvenom stanju Ivice Dačića