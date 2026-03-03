Ministar Boris Bratina sa delegacijom na WMC Barcelona 2026, najvećem svetskom događaju o mobilnim tehnologijama i povezanosti

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina učestvuje na WMC Barcelona 2026, najvećem svetskom događaju o mobilnim tehnologijama i povezanosti gde se okupljaju vodeće kompanije, kreatori inovacija, startapi, telekom operatori, proizvođači uređaja i investitori, koji se održava u Barseloni.

Tokom tri dana trajanja događaja, biće predstavljene najnovije inovacije u oblasti: 5G/6G i mrežna infrastruktura, veštačke inteligencija, digitalne sigurnosti, kao i novi koncepti uređaja i rešenja za budućnost povezivanja.

Delegacija Ministarstva informisanja i telekomunikacija na čelu sa ministrom Bratinom, uzima aktivno učešće u panelima koje se fokusiraju na novu eru inteligentnih, AI tehnologija u mobilnoj industriji i telekomunikacijama.

Ministar je danas, tokom prvog dana, imao sastanak sa predstavnicima GSMA - kompanijom koja je ujedno organizator i glavni partner MWC Barcelona, dok će u nastavku Kongresa delegacija Ministarstva imati bilateralne sastanke tokom ministarskog dela programa.

Autor: D.Bošković