Mrdić: Tužilaštvo odmah da se izjasni o TUŽILAČKOM POMOĆNIKU iz JTOK Radetu Bajiću koji zloupotrebljav svoj položaj za bogaćenje

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić poručuje da teške optužbe koje su se u javnosti čule na račun tužilačkog pomoćnika u Javnom tužilaštvu za oragnizovani kriminal Radeta Bajića da je zloupotrebljavao ovo tužilaštvo da bi pravio biznis zaslužuju hitnu reakciju javnotužilačke organizacije.

- Rade Bajić nije običan tužilački pomoćnik. On je desna ruka tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i osoba koja u JTOK obavlja najprljavije poslove. Bajić je samostalno vodio predmet Generalštab, pisao je navodno ”anonimnu prijavu” na koju je reagovao JTOK, nameštao je dokaze i falsifikovao dokumentaciju, saslušavao svedoke, držao pod kontrolom inspektore iz UKP koji su sa njim radili na ovom slučaju, pravio je dogovore oko predmeta i lično odlučivao ko će biti optužen a ko ne. Bajić je osoba koja je iz JTOK iznosila dokumenta iz predmeta i davala političarima, pre svih Mariniki Tepić čije je godinama ”duboko grlo” u JTOK i medijima. Bajić je glavni organizator svih političkih aktivnosti u JTOK a prema planu Dolovac i Nenadića trebalo je da bude izabran za tužioca kako bi preuzeo poslove Jasmine Milanović Ganić, sada tužioca od najvećeg Nenadićevog poverenja koja je zadužena za sve predmete u kojima JTOK sprovodi politički progon - naveo je Mrdić i dodao:

Zato otkriće da je Rade Bajić investirao nekoliko miliona evra u stambenu zgradu u ulici Vojvode Stepe i da je zaposlenima u upravi grada Beograda pretio svojim položajem kako bi obezbedio za sebe dodatnu imovinsku korist teško optužuje ne samo ovog tužilačkog pomoćnika nego i njegove zaštitnike Zagorku Dolovac i Mladena Nenadića.

Prema Mrdićevim rečima, Rade Bajić mora da bude smesta udaljen iz tužilaštva. Javnosti ali i nadležnim organima duguje odgovore:

Odakle Radetu Bajiću nekoliko miliona evra da izgradi zgradu od preko 1.400 kvadrata u ulici Vojvode Stepe? Da li taj novac potiče iz kriminalnog posla iz predmeta ”carinska mafija” u kome se govori u filmu ”Generalštab - odbrana države” Centra za društvenu stabilnost u kome su učestvovali Rade Bajić kao tužilački pomoćnik i Vojislav Isailović, kao tužilac? Šta o tome zna Mladen Nenadić, tada advokat u ovom predmetu? Da li je Rade Bajić zaposlenima u Sekretarijatu za urbanizam Skupštine grada Beograda pretio svojim položajem u JTOK da bi dobio građevinsku dozvolu? Da li je Rade Bajić, pored dozvoljenih 1.400 kvadrata, izgradio BESPRAVNO odnosno protivzakonito jer je bespravna gradnja krivično delo još tri sprata, jedan pod zemljom i dva nad zemljom, ukupne površine preko 700 kvadrata? Da li je suvlasnik ili vlasnik kompanija van Srbije? Da li je protivzakonito iznosio dokumentaciju iz predmeta Generalštab i delio je političarima i novinarima?

- Rade Bajić je sramota za javno tužilaštvo. Ne samo da mora da odmah ide iz tužilaštva već i da odgovara za protivzakonite aktivnosti koje je u tužilaštvu sprovodio a koje su bile usmerene ka tome da se Bajić obogati - dodao je Mrdić.

Autor: S.M.