Predsednik Višeg suda izabran za sudiju Vrhovnog kasacionog suda

Visoki savet sudstva izabrao je predsednika Višeg suda u Beogradu Aleksandra Stepanovića za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, objavljeno je na sajtu VSS.



Stepanović je 2013. godine bio izbran za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, a pre toga je bio sudija Višeg suda.

Za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu imenovan je u aprilu 2013. a na tu funkciju je izbran godinu dana kasnije, u maju 2014.

Na današnjoj sednici Visoki savet sudstva je doneo odluku o izboru za sudije Vrhovnog kasacionog suda i Jelice Bojanić Kerkez koja je sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i Jasmine Vasović koja je sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Takođe za Prekršajni sud je izabrano sedam sudija: Vera Cvjetković i Mirjana Stojanović - sudije Prekršajnog suda u Nišu, Nataša Maraš Keravica - sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu, Branka Mitrović - sudija Prekršajnog suda u Čačku, Milanka Milić - sudija Prekršajnog suda u Kragujevcu, Marija Mimica- sudija Prekršajnog suda u Beogradu i Zorica Stojković - savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu.

VSS je doneo i odluku izboru dvoje sudija za Privredni apelacioni sud, a to su sudije Privrednog suda u Beogradu Branka Žerajić i Maja Živković.

Autor: D.Bošković