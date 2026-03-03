KROZETO URUČIO VUČIĆU DRES 'AZURA' SA NJEGOVIM PREZIMENOM – Broj 11 kao simbol prijateljstva Srbije i Italije! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je od ministra odbrane Italije Gvida Krozeta na poklon dres fudbalske reprezentacije Italije sa svojim prezimenom.
"Posebna čast za mene - dres reprezentacije Italije sa mojim prezimenom", naveo je Vučić u objavi na Instagramu posle sastanka u Beogradu.
Vučić je istakao da su Italijani majstori fudbala i nacija koja je svetu podarila vrhunske igrače, trofeje i prepoznatljiv stil igre.
"Zato ovaj gest doživljavam kao znak poštovanja i prijateljstva prema Srbiji. Nisam siguran da ću moći da konkurišem za sastav 'azura', ali obećavam da ću ovaj poklon čuvati kao simbol dobrih odnosa naših zemalja i na terenu i van njega", naveo je predsednik Vučić.
Ministar Krozeta je predsedniku Vučiću poklonio dres italijanske fudbalske reprezentacije sa brojem 11.