ŠOLAKOVI LICEMERNI BEDNICI! Za njih je razapinjanje predsednika Vučića 'umetnost', a da su njihovi u pitanju, ZVALI BI NATO DA BOMBARDUJE SRBIJU! (FOTO)

SKANDALOZNA NASLOVNA STRANA LISTA „DANAS“

Dok se država bori za svakog građanina u jeku globalnog rata na Bliskom istoku, Šolakovi mediji nastavljaju brutalnu kampanju protiv sopstvene države i predsednika Aleksandra Vučića.

Na najnovijoj naslovnoj strani lista „Danas“, jeziva scena razapete lutke sa likom predsednika republike bestidno je nazvana „umetničkim izražavanjem“!

POZIV NA LINČ POD PLAŠTOM KULTURE

Autor ove bizarne i sramotne instalacije, Slavoljub Blagojević, bez trunke srama poručuje da je „razapinjanje“ reakcija na aktuelnu politiku. Ono što bi u svakoj normalnoj zemlji bilo okarakterisano kao direktna pretnja smrću i poziv na ubistvo najvišeg državnog funkcionera, za tajkunske medije je „umetnička sloboda“.

DVOSTRUKI ARŠINI TAJKUNSKIH MEDIJA

Pitanje koje cela Srbija postavlja je jasno: Da li bi isto ovako branili „umetnost“ da neko na stub srama i razapinjanje postavi njihove političke miljenike ili blokadere koji nedeljama maltretiraju narod po putevima? Odgovor je jasan – tada bi vrištali o represiji, ljudskim pravima i verovatno ponovo prizivali NATO agresiju na sopstveni narod!

Autor: D.S.