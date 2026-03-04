AKTUELNO

MINISTARKA MESAROVIĆ OŠTRO REAGOVALA NA SRAMNU KARIKATURU UBIJANJA VUČIĆA Ovo je opomena svima sa kakvim umovima moramo da se borimo DOBRO ĆE UVEK POBEDITI ZLO

Foto: Printscreen instagram

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je ragovala na sramnu karikaturu na kojoj ponovo ubijaju predsednika Aleksandra Vučića ističući da je to opomena sa kakvim umovima u Srbiji imamo posla, ali i podsetnik protiv čega se moramo boriti.

- Nije Ljiljana Bralović nikakva ekološka aktivistkinja kako se predstavlja već puki bezbožnik i bezumnik, osoba koja nema granicu kada je reč o mržnji prema svima koji ne misle kao ona. Nije davno bilo kad su nam sveštenike zatvarali i kada su nam dedovi stradali zbog ispovedanja vere Hristove. Danas je došlo još jezivije vreme jer su potomci onih kojima je pravoslavna vera strana našli za pravo da otvoreno ismevaju i ponižavaju najpre Hristove muke, a danas vidimo i Svetog mučenika Đorđa Pobedonosca igrajući se tako s gotovo polovinom verujućeg srpskog naroda kome je to krsna slava, ali i sa svima onima koji su hrišćani. Zlatko Kokanović je kriminalac koji gazi organe reda, osoba koja je lažni ekolog i prevaranat i koji se konačno našao na mestu na kom treba da bude - iza rešetaka. Neće takvi poput Bralovićke ni Kokanovića nikada biti većina u ovoj zemlji jer su ogrezli u svojoj mržnji i nemoći. Ovakve karikature su opomena svima nama s kakvim umovima imamo posla. One su po ko zna koji put podsetnik protiv koga i protiv čega se moramo boriti. Jer dobro će uvek pobediti zlo i uvek će dobro nadvlati zlo - napisala je Mesarović na Instagramu.

