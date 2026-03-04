ČETIRI DANA ISPUNJENA PRETNJAMA! U TOKU JEZIVA HAJKA NA PREDSEDNIKA: Od raspeća na krstu u Nišu, preko nabijanja na kolac, do Kokanovića koji ubija 'aždaju Vučića' (FOTO+VIDEO)

Blokaderi već mesecima vode najprljaviju moguću hajku na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali poslednjih dana ta hajka je poprimila neslućene razmere.

Za samo četiri dana predsedniku Srbije su upućene jezive, monstruozne pretnje u kojima blokaderi prizivanju njegovu ili smrt nekog od članove predsednikove porodice!

POLJOPRIVREDNIK BLOKADER

Poslednji u nizu slučajeva dogodio se danas kada se blokader Slobodan Stanimirović, koji se predstavlja kao poljoprivrednik i koji je sramno izvređao i potpredsednika Vlade Ivicu Dačića nakon što je Dačić primljen u bolnicu zbog obostrane upale pluća, okomio se i na Vučića.

- I razumijem ja tebe, Aco, što ti imaš averziju prema prasetini. Tvoji preci nisu jeli nikad prasećinu. On da ga jede volji, ali prase neće da ga kolje. I još da ti kažem Aco ovo. Prošle godine si pobedio obojenu revoluciju, svaka ti čast. Bravo, majstore. Ali povedi računa, ove godine izgleda ti sledi seljačka buna. A kad se digne kuka i motika, tad nastane vrlo gadna erotika. Nije ta vaša bolesna i nastrana, već zdrava, prirodna, ali mnogo za*ebana - izjavio je on.

KOKANOVIĆ UBIJA AŽDAJU VUČIČA

Samo dan ranije samoproglašena ekološka aktivistkinja i blokaderka Ljiljana Bralović, koja je sredinom februara u Čačku poručila da se "spremi katran i perje" jer će predstavnike vlasti "juriti po ulicama, šutirati ih i svašta im raditi“, sada je objavila jezivu fotografiju na kojoj lažni ekolog Zlatko Kokanović kopljem probada predsednika Srbije.

- Prvo smo ustali protiv Rio Tinta, rekli ste to je politika, da smo strani plaćenici, malo evropski, malo ruski, zavisi sa koje strane je vetar duvao. Stali smo uz studente, hranili ih, pratili, dočekivali i ispraćali. Rekli ste da smo Piculine ustaše. Digli smo se da se borimo za srpskog seljaka. Tukli ste nas i zatvarali! Ipak smo smrtno ranili troglavu aždahu! Još malo mlati repom i bljuje vatru, ali je na izdisaju! Idemo još jače, složenije i upornije! Sunce slobode samo što nije izgrejalo! - napisala je blokaderka Bralović.

POZIV NA NABIJANJE NA KOLAC

A da pretnje Aleksandru Vučić nisu sam blokaderska stilska i umetnička forma, već i realna opasnost po bezbednost predsednika Srbije, javnost se uverila 2. marta kada je uhapšen Predrag S. (58) iz Gnjilana koji je uputio jezive pretnje šefu države.

On je, podsetimo, u bolesnom postu nazvao predsednika Srbije "čipovanim homoseksualcem" i pozvao istomišljenike da ga nabiju na kolac!

NIŠKO RASPEĆE

A prvog dana ovog meseca na skandaloznom performansu u Nišu blokaderi su doneli lutku koja liči na predsednika Aleksandra Vučića razapetog na krst! Tim povodom oglasio se i sam predsednik Vučić.

- Čast je i obaveza boriti se za Srbiju, a biti raspet na krst od najgorih u Srbiji, ponos i podstrek za još snažniju borbu. Ne protiv njih, već za našu Srbiju - napisao je tada predsednik države.