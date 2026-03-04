Starović sa Georgiadisom: Sagovornici istakli i značaj kontinuirane podrške Grčke evropskom putu Srbije

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastao se sa potpredsednikom stranke Nova demokratija i ministrom zdravlja Grčke Adonisom Georgiadisom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Grčke.

- Tokom razgovora razmotrene su mogućnosti za jačanje institucionalne saradnje i razmenu iskustava, kao i za produbljivanje partnerstva između dve države u različitim oblastima od zajedničkog interesa. Sagovornici su istakli i značaj kontinuirane podrške Grčke evropskom putu Srbije, uz ocenu da su bliski odnosi i saradnja dveju zemalja važan doprinos stabilnosti i razvoju regiona - naveo je Starović na Instagramu.

Autor: Pink.rs